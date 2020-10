"Passano giorni mesi anni, ma all'ingresso del parcheggio in via Mezzana c'è sempre fila"

Non cambia nulla a Cisanello. passano giorni mesi anni ma all'ingresso del parcheggio dell'ospedale di Cisanello in via Mezzana ci sono sempre file di auto che bloccano tutti i giorni la strada, oltre al fatto che dalle prime ore della mattina i residenti si devono svegliare al suono dei clacson delle auto, continui e fastidiosi. Non serve a quanto pare le segnalazioni a qualche pattuglia della municipale che ogni tanto passa da queste parti. Vorrei capire quando verrà risolto il problema. Ci vuole un ingresso separato al parcheggio dalla rotatoria, si sacrificano qualche posto auto ma almeno la situazione torna alla normalità.