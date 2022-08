Truffa dello specchietto

Per la seconda volta ieri dall'inizio dell'anno hanno tentato di truffarmi in via Nicola Pisano con il "finto" specchietto rotto. I delinquenti si appostano (entrambe le volte con una punto grigia con specchietto lato autista pre-danneggiato) vicino alle ex-stellette in cui la careggiata è stretta ed appena passi fanno in modo di simulare che tu abbia colpito con la tua la loro automobile. Ti inseguono sfareggiando per centinaia di metri, ti fermano (occhio a chiudere bene l'auto prima di scendere a discutere) e chiedono che tu paghi il danno in contante (tipicamente meno di 50 euro). Entrambe le volte (annusando la truffa) ho chiesto di fare il CID e di fornirmi le loro generalità : sono fuggiti sgommando. Chissà a quanti altri automobilisti sarà capitato (specialmente turisti che escono dalla zona "Duomo") .