"Uffici del Comune di Cascina chiusi il pomeriggio"

Invio questa mail, oltre alla stampa con preghiera di pubblicazione, a tutta l'amministrazione comunale e ai partiti/liste che rappresentano l'intero consiglio comunale, segnalando quanto segue.

Ho richiesto un appuntamento a nome di mia madre per il rinnovo della carta di identità, ma gli uffici causa emergenza Covid (così mi è stato risposto con mail) sono aperti solo di mattino.

Essendo scaduto il documento (dopo le proroghe governative) di conseguenza anche lo SPID non è più valido e non è possibile accedere a numerosi servizi.

Chiedo per un amico (qualcuno direbbe): ma perchè mia madre non ha potuto prendere un appuntamento di pomeriggio quando tutti gli altri Comuni limitrofi (es. Vicopisano-Calcinaia- Pontedera) sono aperti due pomeriggi a settimana? Negli altri Comuni l'emergenza Covid non esiste?

E' impensabile che una persona abbia dovuto prendere permesso e/o ferie o peggio chiudere l'attività per recarsi in Comune, non è immaginabile dopo le chiusure e le restrizioni di questi 2 anni di pandemia.

Penso che se si sbandiera tanto "un comune al servizio dei cittadini", "la semplificazione amministrativa, la digitalizzazione", ma non seguono i fatti sono solo chiacchere al vento.

Lettera firmata inviata da un lettore