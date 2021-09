Campionati Italiani Master: pieno di titoli per la Canottieri Arno

Gli atleti della Canottieri Arno Pisa del Corso Adulti tornano dal Campionato Italiano Master, svoltosi a Sabaudia (LT) sul lago di Paola lo scorso fine settimana 11 e 12 settembre, con 14 medaglie totali su 16 gare disputate: 3 ori e quindi campioni italiani nel K4 Master A sulle distanze dei 1000mt, 500mt e 5000mt per Carlo Donatelli, Stefano Carlesi, Alberto Ciampi e Nicola Silvestri. Sempre 3 sono i titoli conquistati dal K2 femminile Master A di Sara Manca e Eleonora Ghetti. Doppio titolo Italiano sempre per Ghetti in K1 sulla distanza dei 1000mt e 500mt, seguita in entrambe le distanze da Manca che conclude con due ottimi secondi posti.

Conquistati anche due bronzi sulle distanze 1000mt e 5000mt e un argento sui 500mt grazie a Stefano Madrigali per la categoria Master G. Ottime anche le competizioni concluse con l'argento per il K2 1000mt Master A di Carlesi e Silvestri, un combattutissimo quarto posto per il K2 500mt Master A di Carlesi e Ciampi e infine un podio sfumato per un soffio e quindi quarto posto per Donatelli sulla distanza dei 200mt Master D.

I sette atleti hanno portato sul tetto d'Italia il nome della Canottieri Arno nella canoa olimpica di velocità Master, nonostante la faticosissima stagione vissuta a causa della pandemia. L'allenatore Giacomo Marazzato è orgoglioso dei propri atleti che portano alla città di Pisa 8 titoli italiani ed è ancora più convinto che "lo sport della canoa è senza limiti di età. Se si ha un obiettivo importante da realizzare o un sogno nel cassetto, o semplicemente se si desidera dimostrare il proprio valore sportivo è fondamentale mettersi in discussione, sempre, a qualsiasi età, in qualsiasi categoria. Perché la vera sconfitta è non provarci".