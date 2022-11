La Squadra Corse Città di Pisa celebra la stagione di Lorenzo Granai

Mentre continua l’intensa attività agonistica dei suoi conduttori la Squadra Corse Città di Pisa ha festeggiato il co-pilota a livello mondiale oltre che pluricampione italiano Rally Lorenzo Granai reduce da un finale di stagione infuocato che lo ha visto protagonista sia nel Campionato Mondiale Rally sia nel Campionato Italiano Rally. Due impegni importanti e prestigiosi per Lorenzo Granai che ha voluto condividere con lo staff della Squadra Corse Città di Pisa le sue recenti esperienze parlando delle favolose prove del Rally Nuova Zelanda a fianco del gentleman driver Lorenzo Bertelli con una vettura di ultima generazione come la Ford Puma Rally1 Hybrid.

Oltretutto un risultato finale da incorniciare per lo sport motoristico italiano, che ha colto addirittura la settima posizione assoluta finale (era da molti anni che un equipaggio italiano non rientrava nei top ten della classifica in una gara con validità mondiale). Oltre alle grandissima prestazione a fianco di Bertelli, la stagione 2022 ha visto Granai a fianco di Giandomenico Basso con cui ha colto la terza piazza finale nel Campionato Italiano Rally Assoluto con la nuova Hyundai i20 . Quindi una stagione che ha dato grandi soddisfazioni a Lorenzo Granai che, nella serata organizzata in suo onore dalla Squadra Corse Città di Pisa, ha potuto condividere parlando delle nuove vetture che vengono utilizzate nel Campionato Mondiale Rally e nel Campionato Italiano Rally, e le caratteristiche e modalità per affrontare le due tipologie di gara.

Insomma una serata decisamente fuori dagli schemi con un occhio agli aspetti regolamentari e tecnici ma anche a quelli pratici e talvolta inusuali rispetto alle gare invece affrontate usualmente dai conduttori del sodalizio toscano. Al termine del conviviale è stata consegnata una foto ricordo della stagione appena trascorsa scattata dall’appassionato dirigente della scuderia pisana Luca Banti in occasione del Rally del Ciocco 2022. Come oramai consuetudine anche nel 2023 Lorenzo Granai sarà 'docente' in una lezione del corso co-piloti che la Squadra Corse Città di Pisa ha in programma nei mesi di marzo e aprile che avrà il format consolidato di dieci lezioni teoriche serali e due prove pratiche.