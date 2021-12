A San Giuliano Terme la Giornata Regionale della Boccia Paralimpica

Grande partecipazione per la Giornata Regionale Toscana della Boccia Paralimpica 2021, la manifestazione sportiva dedicata alla specialità di Federazione Italiana Bocce rivolta alle persone con disabilità fisica grave, compromettente gran parte delle funzioni e dei movimenti (es. tetraparesi spastica, atetosi, SLA, SMA, paralisi cerebrale). La disciplina permette la pratica sportiva a persone con movimenti limitatissimi degli arti e\o della testa, che altrimenti sarebbero escluse, esaltando le capacità tecniche, tattiche e strategiche dell’atleta.

Presso la palestra della Polisportiva Arena Metato, la sezione pisana di UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e il Comitato Regionale Toscana di Federbocce hanno organizzato venerdì 10 dicembre un incontro che ha riunito atleti e potenziali tali, istruttori e tecnici da tutta la Toscana. La Giornata Regionale della Boccia Paralimpica 2021 è stata organizzata con il patrocinio della Provincia di Pisa e dei Comuni di San Giuliano Terme e di Vecchiano e ha visto la partecipazione delle associazioni del territorio dedicate alle persone con disabilità: Coordinamento Etico dei Caregivers e ANMIC Pisa.

A dirigere l’aspetto tecnico della giornata, valida come tirocinio per i nuovi istruttori di 1° Livello di Boccia Federbocce, è stato il Vice Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Boccia Paralimpica Mauro Perrone. Perrone ha organizzato una giornata di prove e allenamenti, fatta di esercizi specifici per gli atleti di tutte le categorie oltre che di simulazioni di gare. Il ViceCT ha permesso agli istruttori di prendere ancora più confidenza con la disciplina, dispensando consigli e indicazioni su come preparare al meglio gli atleti, migliorandone l’aspetto tecnico e tattico e soprattutto creando un rapporto di sintonia.

Particolarmente nutrita è stata la pattuglia di atleti del territorio pisano associati a UILDM, la storica associazione nazionale per le persone con distrofia muscolare, che con Federbocce ha stipulato una convenzione mirata a promuovere la disciplina.

Alla giornata erano presenti il Presidente di FIB Toscana Giancarlo Gosti, il Presidente di UILDM Pisa Enzo Marcheschi, il Presidente della Provincia di Pisa e Sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori, l’Assessore al Comune di San Giuliano Terme Francesco Corucci. Importante è stata la collaborazione della Polisportiva Arena Metato e dei soci della società boccistica del territorio, l’ASD Pisa Bocce, nel ruolo di volontari.

"Con Federbocce Toscana avevamo organizzato già nel 2019 una giornata promozionale dedicata alla Boccia - dichiara il Presidente di UILDM Pisa Enzo Marcheschi - l’emergenza sanitaria ha rallentato tutto, ma appena è stato possibile ci siamo rimessi all’opera, acquistando il materiale sportivo e organizzando questa giornata, che è una sorta di lancio, di primo incontro per allestire una squadra di Boccia Paralimpica targata UILDM. Ringrazio Federbocce Toscana che ci ha supportato e sostenuto, la Provincia di Pisa e il Comune di San Giuliano Terme che ci ha messo a disposizione uno spazio presso cui potremo riunirci per gli allenamenti, e IziLove Foundation per il contributo per l’acquisto del materiale sportivo".

"La Boccia Paralimpica è il fiore all’occhiello della Federazione Italiana Bocce - afferma il Presidente di FIB Toscana Giancarlo Gosti - ed è un movimento in forte crescita. In Toscana cerchiamo di creare dei poli di aggregazione per favorire lo svolgimento di un’attività regolare con tecnici abilitati. Crediamo nel valore di questa disciplina, capace di unire, di creare valore sociale e di far godere a tutti dei benefici dello sport. La presenza del ViceCT della Nazionale Mauro Perrone certifica il valore di questa iniziativa, che è stata riconosciuta anche come tirocinio per i nuovi istruttori del territorio, persone capaci, che hanno così concluso il loro percorso formativo e sono pronti ad allenare".

Il ViceCT della Nazionale, nonché referente nazionale per l’avviamento alla Boccia Paralimpica Mauro Perrone chiosa: "E’ stata un’esperienza importante per tutti: per i giocatori, per gli istruttori, per la Federazione, per UILDM. La Boccia Paralimpica è prima di tutto un’opportunità di crescita e divertimento, che necessita di unità e sintonia tra tutte le componenti: atleti, tecnici, accompagnatori, istituzioni, associazioni. La Toscana è un terreno fertile, dove si lavora con criterio e dedizione per raggiungere il fondamentale obiettivo di una concreta e piena inclusione attraverso lo sport".