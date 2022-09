Il Cus Pisa festeggia la ripartenza: tantissimi presenti agli Open day della nuova stagione sportiva

Ripartenza doveva essere e ripartenza è stata. Un grande successo di pubblico ha caratterizzato gli Open Day aperti alla città presso gli impianti sportivi del Cus Pisa lunedì 12 settembre. Una festa per oltre 500 bambini giunti in via Chiarugi per conoscere e provare le discipline a loro più congeniali. Presso i vari info point dislocati all’interno del centro i genitori hanno avuto modo di chiedere tutte le informazioni direttamente dagli istruttori e conoscere i programmi, mentre bambini e ragazzi si sono cimentati nei vari campi sportivi.

L'offerta sportiva invernale del Cus Junior è variegata: dall'educazione motoria di base per bambini/e della scuola dell'infanzia (da 4 a 5 anni), al gioco-sport per gli allievi dei primi anni della scuola primaria (da 6 a 8 anni), fino all'avviamento specifico ad uno dei tanti sport (atletica, basket, volley, calcio, hockey, tennis, rugby), la ginnastica ritmica ed il karate hanno interessato soprattutto gli allievi più grandi (8-10 anni) della primaria. La giornata è stata allietata dal Mago Robert presso i campi di rugby dove oltre 400 persone hanno assistito a giochi e magie a suon di applausi. L’Open Day si è chiuso con il rinfresco in collaborazione con la Mensa Universitaria di Pisa.



"Sono contento della massiccia partecipazione all’Open Day - afferma Stefano Pagliara, presidente del Cus Pisa - segno di una ripartenza totale dopo mesi per noi molto delicati dovuti alla pandemia. C’è una grande voglia di ripartire e fare sport presso gli impianti sportivi del Cus. MI ha aperto davvero il cuore vedere molti bambini che guidati dall’esperienza degli istruttori hanno voluto conoscere le discipline sui nostri campi. Un sentito ringraziamento va a tutte le sezioni che hanno organizzato questa giornata, nessuna esclusa, agli istruttori ai dipendenti e ai volontari che hanno fatto si che tutto andasse per il meglio".