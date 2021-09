Santa Croce sull'Arno, la coppia argentina Salandro - Calneggia vince il 'Torneo Open maschile' di Padel

Mauro Salandro e Cristian Calneggia sono i vincitori della prima edizione del 'Torneo Open maschile' di Padel organizzato dal Tennis & Padel Club Santa Croce (2.000 € di montepremi).

Nella giornata conclusiva che prevedeva la disputa delle due semifinali e della finalissima le due coppie favorite sono approdate all’atto decisivo secondo pronostico, senza lasciare scampo ai due meritevoli sodalizi toscani composti da Alberto e Matteo Stefanini e da Tommaso Berti e Jacopo Bizzi, bravi in ogni caso a resistere sino alla fine della manifestazione.

Il match per il titolo ha espresso un livello stellare e ha incollato alle sedie gli oltre 200 spettatori giunti sulle tribune del 'Cerri'. Il predominio della coppia argentina è stato netto sin dal primo game, in cui Michele Bruno e Manuel Rocafort hanno subìto un break in apertura e si sono ritrovati a rincorrere gli avversari per tutta la partita. Il mattatore della giornata è stato senza ombra di dubbio Cristian 'Toto' Calneggia. L’ex numero 17 al mondo, nonostante le quaranta primavere sulle spalle, è una furia a livello agonistico e impressiona per il numero di palle recuperate e per la passione che ci mette dopo aver speso una carriera all’interno del World Padel Tour. Perso il primo set per 6-4, la coppia guidata dal numero 3 d’Italia Bruno ha smarrito la bussola ed è incappata in una rapida quanto perentoria sconfitta con il punteggio di 6-1.

Il bilancio conclusivo del primo Torneo Open maschile di Padel organizzato dal Tennis Club Santa Croce è più che positivo. La curiosità di fronte ad una nuova disciplina sta già lasciando il posto alla consapevolezza che il padel possa diventare un punto di riferimento importante anche all’interno dei circoli tennis. Il club santacrocese, Covid permettendo, sta già lavorando per riportare sui propri campi, dopo due anni di stop, i prestigiosi Internazionali Under 18 'Memorial Mauro Sabatini', ma c’è da scommettere che anche l’esperienza dell’Open di Padel diventerà parte integrante del programma di eventi organizzati.