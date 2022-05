Doppio appuntamento per gli equipaggi della Squadra Corse Città di Pisa

Continua l’attività della Squadra Corse Città di Pisa che vedrà impegnati i conduttori del sodalizio pisano su due fronti, nel Campionato Italiano Rally Terra con l’equipaggio Avandero-Tricoli su una impegnativa Skoda Fabia R5 ed in una specialità nuova della regolarità a media ad una gara dal nome storico come Coppa Liburna con l’inedito equipaggio Pucciani-Salvucci su una rara Talbot Sunbeam Lotus. Da una parte l’agonismo al top del Rally di Campionato dall’altra una più 'tranquilla' ma sempre vivace manifestazione che farà rivivere i tempi passati transitando su un percorso che ha visto crescere la specialità dei rally non solo toscani.

Per Stefano Avandero dopo l’apprendistato dello scorso anno con la Peugeot 208 R2 nei rally, quest’anno il salto su una vettura decisamente al top come la Skoda Fabia R5 con cui ha esordito alla prima gara stagionale, il Rally della Val d’Orcia, prendendo così confidenza con la vettura. Il giovane pilota piemontese potrà così così sfruttare l’esperienza fatta in terra senese per affrontare il secondo dei sei appuntamenti del Campionato Italiano Rally Terra, il Rally Adriatico in programma l’imminente week end. La gara prevede l’accredito e verifiche nella giornata di venerdì 13 mentre sabato 14 maggio è previsto lo shake down e la partenza in serata con la presentazione degli equipaggi a Borgo Mercatale Urbino a partire dalle ore 19.00. Domenica saranno così effettuati i nove tratti cronometrati in programma che saranno tre prove speciali da ripetersi tre volte: San Fiorano di Km. 8,91 – Molleone di Km. 9,28 e Montalto Tarugo di Km. 5,21 per un totale di Km. 70,20 su un percorso globale di Km. 260,92.

Altra tipologia di manifestazione invece per il neo equipaggio composto da Paolo Pucciani e Massimo Salvucci presenti alla Coppa Liburna Historic Regularity Rally, una nuova ed inedita gara di regolarità che calca i tratti di strada dell’epica Coppa Liburna, ma in versione regolarità. Una manifestazione senza velocità dove l’abilità sarà quella di percorrere i tratti previsti, pur a ritmi blandi, ma a medie orarie ben precise. Un esordio per entrambi che utilizzeranno una vettura stradale ma di alte prestazioni come la Talbot Sunbeam Lotus. La manifestazione avrà come base Bolgheri e si dividerà in due tappe, venerdì 13 dalle ore 18 alle ore 23 per Km. 142,49 con otto settori e ben 104 controlli a cui seguirà sabato 14 maggio la seconda tappa con partenza alle ore 8.30 ed arrivo alle ore 18 con ben 19 settori e 175 controlli. Quindi appuntamenti importanti quelli della Squadra Corse Città di Pisa e sarà interessante vedere i progressi di Avandero che potrà, come sempre, avvalersi dell’apporto dell’esperto navigatore Giuseppe Tricoli, ma anche vedere l’esito della gara di regolarità, ad ora sconosciuta per Pucciani e Salvucci.