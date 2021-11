Serie B, San Miniato suona la quinta: battuta la Sangiorgese 60-57

Che si trattasse di una gara non facile per La Patrie Etrusca San Miniato era prevedibile fin dalla vigilia, ma di dover assistere ad una gara vietata ai deboli di cuore in pochi se lo sarebbero aspettato.La Sangiorgese arrivava al PalaFontevivo senza i favori del pronostico, ma con i connotati di una squadra ostica, molto fisica e capace di far giocare male i propri avversari. Una squadra da prendere con le molle.

Ma i ragazzi di Coach Marchini si sono dimostrati fin dall’inizio consapevoli di tutto questo, hanno approcciato la gara come meglio non si poteva, mettendo sul parquet molta concentrazione, molta corsa, molta aggressività e, nonostante la grandissima sofferenza finale, hanno portato a casa la quinta vittoria consecutiva.

La partita - San Miniato si porta subito avanti e senza dare alla gara strappi bruschi nel punteggio ha incrementato progressivamente il proprio vantaggio, chiudendo il primo quarto sul +13 (25-12).

Anche l’inizio di secondo quarto sorrideva pienamente ai padroni di casa che continuavano a giocare con aggressività in difesa e velocità e fluidità in attacco. Dopo tre minuti e mezzo della seconda frazione il vantaggio Etrusca toccava il suo massimo sul +19 (35-16) con Bellachioma sugli scudi . A questo punto qualcosa si è inceppato il meccanismo l’Etrusca si è disunita, ha iniziato a perdere palla (ben tre in meno di un minuto) e a giocare in modo superficiale e distratto.

Ovviamente la Sangiorgese ha approfittato di questo calo di tensione dei locali per cercare di rimettersi in scia, ed ha iniziato a rosicchiare parte dello svantaggio, tanto da portarsi fino al meno 10 a poco più di due minuti dal termine del tempo. Una bomba di Capozio al 19° ha allentato la pressione sull’Etrusca ed un tiro libero di Mastrangelo (1 su 2) nel finale ha siglato il punteggio sul 45-31 all’intervallo.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga l’Etrusca di fatto non è tornata in gioco, soprattutto nel reparto offensivo, ed ha ha concesso alla Sangiorgese di rientrare in partita fino al 49-43 con cui si arrivava al tempo finale.

Nell’ultimo quarto la Sangiorgese partiva forte con i canestri di Turini e Dushi e si portava sul meno 2, ma una bomba di Capozio (suntuoso 2/2 dall’arco per lui) ridava energia all’Etrusca ed il rientro in campo di uno stoico capitan Benites rinvigoriva ulteriormente il morale dei biancorossi.

A quattro minuti dalla fine Mastrangelo riportava l’Etrusca sul +8 ma la Sangiorgese rispondeva ancora e con una bomba di Voltolini a poco più di due minuti dalla fine della gara ritrovava la parità, dallo 0-0 iniziale. Un tiro libero di Caversazio (1 su 2) ed un canestro di Lorenzetti davano di nuovo un possesso pieno di vantaggio all’Etrusca a settanta secondi dal termine.

A 13 secondi dall’ultima sirena la Sangiorgese aveva la palla per impattare il match. Voltolini varcava erroneamente la linea da tre punti, portandosi in una zona del campo dove un eventuale canestro sarebbe stato insufficiente per i suoi, ed era costretto a tornare indietro per cercare di realizzare una bomba. Quartuccio intuiva le sue intenzioni e gli si portava alle spalle, venendo urtato dall’arretramento del giocatore avversario, fallo in attacco del blu-arancio e palla all’Etrusca con poco più di un secondo da giocare, gara finita, vittoria per La Patrie 60-57.

“Diventa difficile commentare una gara come questa – le parole di Coach Marchini a fine partita – che ha avuto due, anzi tre, volti. Anche nella prima parte abbiamo commesso qualche errore difensivo, specie sul loro pick roll, ma questo è successo giocando la nostra pallacanestro, e le buone percentuali in attacco ci hanno aiutato".

E ancora: "Poi improvvisamente qualcosa è cambiato e noi non abbiamo più corso come prima, non abbiamo più girato la palla come prima, non siamo più stati fluidi come prima. Su questo dovremo ovviamente riflettere e lavorare in settimana. Mi conforta il fatto che anche di fronte alle grandi difficoltà che abbiamo incontrato non abbiamo mai mollato, abbiamo fatto appello alla nostra mentalità e alle nostre qualità e siamo riusciti a vincere l’incontro”

Il tabellino ufficiale di La Patrie Etrusca San Miniato – LTC Group Sangiorgese 60-57. Parziali: 25-12, 20-19, 4-12, 11-14

La Patrie Etrusca San Miniato: Mastrangelo 8, Lorenzetti 8, Tamburini n.e., Ermelani n.e., Benites 4, Candotto 2, Caversazio 4, Bellachioma 8, Quartuccio 3, Capozio 8, Tozzi 15. All. Marchini, Vice Latini



LTC Group Sangiorgese: Melchiorri 5, Baggi n.e., Angelucci 6, Dushi 4, Cassinerio, Alessandrini 2, Voltolini 9, Bargnesi 6, Fragonara 4, Codato n.e., Turini 11, Toso 10. All. Roncari, Vice Arosio e Picarelli