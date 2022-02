Calcio, Dilettanti: il comunicato del Colli Marittimi dopo i 'fattacci' di Gambassi Terme

Domenica 20 febbraio, Stadio Comunale di Gambassi Terme (località Case Nuove), match Gambassi-Colli Marittimi valido per la quattordicesima giornata di Promozione girone C: il punteggio finale vede le due squadre dividersi la posta in palio per 2-2, ma, di fronte a certi avvenimenti, il risultato non può che passare in secondo piano. Di seguito il comunicato del Colli Marittimi.

Pubblichiamo in maniera integrale la cronaca dei fatti di ieri, per far capire le nostre lamentele a chi non era presente e per spronare i responsabili dell'accaduto a correggere i propri errori.

Del resto non si può parlare di Gambassi - Colli Marittimi senza partire da ciò che è successo al 70': con i Colli sull'1-2, Matta sta proteggendo un pallone sulla laterale, quando il valdelsano Oliva parte a corsa da qualche metro indietro e scarica la tensione entrando col piede a martello sulla caviglia di Matta.

Oliva viene inevitabilmente espulso, il capannello di giocatori dipanato, ma Matta rimane a terra, urlando dal dolore. L'arbitro fischia la ripresa del gioco, ma Matta è ancora in lacrime a 20 centimetri dal terreno di gioco, accasciato sotto le tribune e incapace di muoversi, nonostante l'assistenza del nostro massaggiatore, che resterà con lui sul lato opposto alle panchine fino all'arrivo dell'ambulanza.

Eh già, l'ambulanza al Comunale di Gambassi non c'è. Ma viene da chiedersi se si possa considerare finanche "a disposizione", quando sono stati i tifosi dei Colli Marittimi, parlando con il massaggiatore attraverso la recinzione, a chiamarla, e non un membro della dirigenza di casa o un rappresentante del terreno di gioco. Del resto, neppure la barella è stata fornita prontamente: è stato il Team Manager dei Colli Marittimi, Mike Giacco, a doversela procurare, raggiungendo Matta con essa solo all'88'.

Nel recupero arriva l'ambulanza, ma non può accedere nel terreno di gioco, o perché non si trovano le chiavi del portellone adibito a farla entrare o perché chi le possiede non è reperibile o chissà per quale altro motivo. Matta perciò deve essere trasportato nel parcheggio dello stadio, ma dal momento che la gara non è mai stata sospesa i medici non possono entrare nel recinto di gioco: è Mike Giacco ad occuparsi di trasportarlo fuori, inizialmente insieme al nostro massaggiatore.

Il rischio nel far trasportare a due "civili" una barella con un giocatore gravemente infortunato è stato altissimo, e per di più la barella ha dovuto sostare per vari minuti tra la porta e la bandierina, perché non c'era spazio per passare dietro alla rete e il gioco non è stato fermato prontamente, per farla passare davanti. Al 93' interviene Frongillo, che finalmente riesce a richiamare l'attenzione dell'arbitro, il quale dopo 23' per la prima volta agevola le cure di Matta fermando il gioco.

A dieci dalla fine ha segnato Bassa Kouassi per il 2-2 definitivo, ma ci sentiamo di dire che né il suo né i gol di Milano, Rosi e Giudici che lo hanno preceduto sono importanti a fronte dell'incredibile negligenza a cui abbiamo assistito. Non si può giocare con un giocatore gravemente infortunato a 20 centimetri dal terreno di gioco per venticinque minuti, e non si può lasciare alla società e ai tifosi (!) ospiti la responsabilità di fare arrivare i soccorsi.

L'atteggiamento a riguardo di qualunque rappresentante della squadra avversaria o del campo è stato noncurante, per usare l'aggettivo più gentile: il loro primo intervento è arrivato al 93', quando hanno ricevuto la barella dalle mani di Frongillo, il quale non poteva uscire dal recinto di gioco perché, ripetiamolo, la gara non è mai stata sospesa. Proprio per questo motivo diciamo che anche la terna di gara non sembra essersi interessata molto alla questione, nonostante Matta sia stato letteralmente tra i piedi del guardalinee per più di venti minuti, costringendo l'assistente dell'arbitro ad aggirarlo ogni volta per seguire la linea dei difensori. Che roba.

L'atteggiamento di Oliva, però, batte tutti: il numero 15 espulso del Gambassi, dopo essersi fatto la doccia e rimesso a tiro, va a sedersi in tribuna, mentre il giocatore di cui ha provocato l'infortunio è ancora in lacrime dove lui lo ha lasciato. Ma invece di essere preso da un briciolo di empatia e rendersi conto di aver rovinato almeno una stagione ad un collega (i primi esami dicono rottura del perone) non solo non si scusa, ma continua a litigarci aspramente. Incredibile.

In definitiva, il nostro augurio più sincero è che questa situazione non si ripeta più, perché, con questo stato dei soccorsi, giocare al Comunale di Gambassi Terme è pericoloso, e purtroppo non intendiamo in senso sportivo.

fonte foto e articolo: Ufficio Stampa Usd Colli Marittimi