Coppa Italia Promozione, il Forcoli Valdera impatta 2-2 contro il Gambassi

Finisce in pareggio la sfida tra Forcoli Valdera e Gambassi, valevole per l'andata del primo turno di Coppa Italia Promozione. Nella cornice del "Brunner", pronti-via e i padroni di casa si portano in vantaggio con Favarin, che coglie impreparato il giovanissimo portiere ospite Posarelli. La reazione del Gambassi non tarda ad arrivare e al 14' Ciappi pareggia direttamente da calcio di punizione.

Passano circa altri dieci minuti e ancora gli amaranto trovano la via del gol, stavolta con Pellegrini. Il botta e risposta prosegue: al 33' Mazzoni fissa il punteggio sul 2-2. In chiusura di tempo da segnalare le proteste del Forcoli Valdera per un presunto calcio di rigore, non assegnato dal direttore di gara.

Nella ripresa, complice la stanchezza, i ritmi calano e ad avere la meglio sono le rispettive retroguardie. Uniche occasioni degne di nota quelle di Marinelli e Mori, ma Posarelli fa buona guardia, permettendo al Gambassi di conquistare un risultato prezioso in vista del match di ritorno.

Il tabellino della gara

Forcoli Valdera: Bulleri, Pellegrini (88' Telleschi), Giusti (87' Migliarini), Mazroui, Natali, Salvini, Favarin (77' Martolini), Marianelli, Cheikhna (66' Mori), Bettini (57' Benvenuti), Cardini. A disp.: Romano, Monti, Tamberi, Fiorentini. All.: Fabio Natali.

Gambassi: Posarelli, Bartolini, Guerri, Ciacci (72' Ceccatelli), Tafi, Paoli, Ciappi (80' Massimo), Grassini, Mazzoni, Rosi (87' El Bhit), Bassa. A disp.: Pagani, Trassinelli, Baragli, Abbate. All.: Dario Ciappi.

Arbitro: Chisari di Livorno, coad. da Corsini di Livorno e Paoli di Piombino.

Reti: 1' Favarin, 14' Ciappi, 24' Pellegrini, 33' Mazzoni.

Note: espulso Guerri (G.); ammoniti Bettini, Benvenuti, Mazroui, Martolini (F) Ciappi, Rosi (G).