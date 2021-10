Eccellenza, un San Miniato Basso sprecone si fa raggiungere sull'1-1 dal Certaldo

Pareggio beffardo per il San Miniato Basso, che si fa raggiungere a 5' dal termine dal Certaldo al termine di una partita dominata in lungo e in largo, nella quale, alla formazione di Collacchioni, è mancata soltanto un pizzico di concretezza sotto porta. I giallorossi sin dai primi minuti prendono le redini del gioco e solo nel primo tempo si divorano due palle gol nitide: prima un tiro a botta sicura di Santagata termina sopra la traversa, poi Chiaramonti non insacca da posizione molto ravvicinata. La pressione continua nella ripresa e al 62' il punteggio si sblocca grazie al neontrato Ciravegna. Ancora Ciravegna protagonista ma il palo salva il Certaldo, poi Khtella e Chiaramonti hanno l'opportunità di chiudere la partita ma non ci riescono. Il Certaldo rimane così a galla e all'85' pareggia nell'unica sua azione pericolosa della partita, conclusa con un calcio di rigore che Baccini non sbaglia. Nei minuti finali Chiaramonti ci prova di testa ma il salvataggio sulla linea di porta di un difensore locale gli nega il gol e così mentre il San Miniato Basso esce dal campo recriminando con sé stesso, il Certaldo conquista il suo secondo punto stagionale utile a smuovere una classifica molto deficitaria.

Certaldo - San Miniato Basso, il tabellino della partita

Certaldo - San Miniato Basso 1-1

CERTALDO: Orsini, Bandini, Vecchiarelli, Bernardini, Orlandini, Razzanelli, Kamberi, Nuti, Baccini, Corsi, Martini. A disp.: Di Furia, Macchi, Manganiello, Borgognoni, Ulivieri, Dini, Acatullo, Biagini, Adelucci. All.: Ramerini.

SAN MINIATO BASSO: Battini, Romeo, Liberati, Lecceti, Santagata, Cela, Petri, Nolè, Chiaramonti, Mancini, Di Benedetto. A disp.: Giannangeli, Tescione, Bartoli, Gargini, Pacciani, Taddei, Borgioli, Khtella, Ciravegna. All.: Collacchioni.

Arbitro: Curcio di Siena

Reti: 62' Ciravegna (S), 85' rig. Baccini (C)