Eccellenza: Cosi illude, poi la rimonta del Fucecchio. Al "Corsini" Ponsacco ko 3-1

Dopo due vittorie e un pareggio nelle prime tre partite, il Ponsacco incappa nel primo passo falso stagionale, perdendo 3-1 in rimonta sul campo del Fucecchio. I rossoblù approcciano bene al match e dopo appena 3' sbloccano il punteggio: calcio piazzato di Fortunati, palla nel mucchio e stoccata vincente di Cosi dopo un batti e ribatti. Nonostante l'immediato vantaggio, il Ponsacco non dà impressione di essere in giornata e la partita resta piuttosto scialba fino al 40', la sliding door del match: il direttore di gara assegna un sacrosanto calcio di rigore ai locali per un fallo in area di Alicontri, ma ciò che fa scatenare le proteste dei ponsacchini è la conseguente espulsione del difensore ospite, giudicata eccessiva. Dal dischetto Marcon batte Lensi ed è 1-1 all'intervallo. Il Fucecchio scende in campo per la ripresa con un piglio ancor più determinato e al 56' Morelli porta i suoi sul 2-1. Al 70' Lensi va alla presa, ma Fariello lo anticipa deviando sfortunatamente nella propria porta. Sotto di due reti e in inferiorità numerica, il Ponsacco non ne ha più e il punteggio non subisce ulteriori variazioni.

Fucecchio - Ponsacco, il tabellino della partita

Fucecchio - Ponsacco 3-1

FUCECCHIO: Del Bino, Nardi, Giometti, Ghimenti, Canali, Cenci, Ferraro, Zefi, Morelli, Marcon, Rigirozzo. A disp.: Mannucci, Badalassi, Bruchi, Duccini, Falaschi, Lotti, Marianelli, Masoni, Ramku. All.: Cipolli.

PONSACCO: Lensi, Lici, Gufoni, Fariello, Baldini, Alicontri, Puccini, Fortunati, Coralli, Tavano, Cosi. A disp.: Bartolozzi, Baldini, Sardi, Barnini, D'Onghia, Gassam, Degli Esposti, Gemignani, Paggini. All.: Paci.

Arbitro: Di Benedetto di Novi Ligure

Reti: 3' Cosi (P), 40' rig. Marcon (F), 56' Morelli (F), 70' autorete Fariello (F)

Note: espulso al 40' Alicontri (P)