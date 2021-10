Eccellenza, girone B: le partite delle squadre pisane nella 4ª giornata

Tutto pronto per la quarta giornata del campionato di Eccellenza Toscana 2021/22, prevista per domenica 24 ottobre con calcio d'inizio alle ore 15.00. Di seguito la presentazione delle partite delle squadre pisane e il programma completo del girone B:

CUOIOPELLI - Certaldo

Cuoiopelli a caccia di tre punti fondamentali per non perdere terreno dalle prime della classe nel match casalingo contro il Certaldo. I biancorossi vengono da un inizio di campionato altalenante (una vittoria, un pareggio e una sconfitta) e se da un lato mostrano grandi potenzialità offensive, altrettanto denotano lacune eccessive in fase difensiva per una squadra che punta almeno ai playoff. Di contro avranno una formazione reduce dal turno di riposo, ferma a 1 punto in classifica e unica squadra a non aver ancora segnato.

Livorno - ATLETICO CENAIA

Il big match della quarta giornata. Il lanciatissimo Atletico Cenaia, rivelazione di questo primo scorcio di campionato, arriva alla gara del "Picchi" da principale antagonista dei blasonati amaranto, dato l'attuale secondo posto in classifica a 7 punti (Livorno a punteggio pieno a quota 9). La truppa di Macelloni proverà a sovvertire i pronostici, puntando sulla sua compattezza e sull'ottimo stato di forma del tandem offensivo Remedi-Cutroneo, assoluto protagonista in queste prime uscite.

PONSACCO - Castelfiorentino

Sfida tra due squadre appaiate a quota 4 punti al "Comunale" di Ponsacco, seppur i rossoblù abbiano disputato una partita in meno degli avversari causa turno di riposo alla seconda giornata. La formazione di Livio Paci tenterà di rifarsi dopo il pareggio piuttosto stretto della scorsa domenica contro il Tuttocuoio e per farlo sarà importante che Tavano prosegua il suo feeling con il gol, avendo già segnato 2 volte nelle prime 2 partite. Si preannuncia una partita tirata con un Castelfiorentino reduce dal primo successo stagionale contro la Colligiana.

SAN MINIATO BASSO - FRATRES PERIGNANO

Due delle compagini più attrezzate del girone si affrontano in una partita dalla posta in palio già di valore rilevante: i giallorossi vengono da due sconfitte nelle prime tre giornate e hanno l'obbligo di fare risultato per evitare di aprire una prima crisi; il Fratres arriva invece dalla bella vittoria sulla Cuoiopelli della scorsa domenica e battendo il San Miniato Basso darebbe un segnale alle rivali, oltre a far staccare la formazione di Collacchioni dalle prime della classe.

Riposa: TUTTOCUOIO