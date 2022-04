Eccellenza: alla Cuoiopelli il "derby del Cuoio". Il Ponsacco rischia grosso

Nella terzultima giornata della regular season a prendersi la scena è la Cuoiopelli, che si aggiudica per 3-1 il derby col Tuttocuoio disputato al "Leporaia" di Ponte a Egola. Con questo successo i santacrocesi mantengono il secondo posto in solitaria, a tre punti di vantaggio sul San Miniato Basso, artefice di una vittoria esterna (0-1) sul campo di un Ponsacco in caduta libera e adesso a rischio retrocessione. Seconda sconfitta nelle ultime tre uscite per il Cenaia, stavolta 2-0 in casa dell'Armando Picchi, e passo falso anche del Fratres Perignano contro un Fucecchio a caccia di punti salvezza.

Armando Picchi - Atletico Cenaia 2-0

Fucecchio - Fratres Perignano 2-1

Ponsacco - San Miniato Basso 0-1

Tuttocuoio - Cuoiopelli 1-3