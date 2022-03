Eccellenza: scatto playoff per Cenaia e Fratres Perignano. Ponsacco sempre più giù

In attesa di San Miniato Basso-Livorno (sfida decisiva per la vetta del campionato, in programma alle ore 15), la 21ª giornata si caratterizza già per alcuni risultati molto importanti per la classifica a sole cinque giornate dal termine. Pesantissimo il successo del Cenaia (1-0) al "Pennati" contro il diretto avversario per il quinto posto Tuttocuoio, adesso distanziato di cinque lunghezze seppure con una gara in più. Sorride anche il Fratres Perignano, che si aggiudica per 2-0 il derby con un Ponsacco sempre più in crisi. La Cuoiopelli batte 1-0 l'Atletico Piombino con un rigore di Falchini e torna ad esultare dopo tre partite. Parità per Armando Picchi-Castelfiorentino (1-1) e Certaldo-Colligiana (0-0).

Cenaia - Tuttocuoio 1-0

CENAIA: Serafini, Malara, Cecchetti, Papini, Degli Esposti, Fariello, Freschi, Caciagli, Matteoli, Remedi A., Puccini. A disp.: Simoncini, Carlucci, Matteoni, Signorini, Tammaro, Rossi, Arapi, Fornaciari, Cosi. All.: Macelloni.

TUTTOCUOIO: Muscas, Muratore, Bartorelli, Rosa Illan, Vittorini, Puviani, Lazzarini, Fino, Echarri Naum, Curatelo, Orlandi. A disp.: Marmugi, Azzinnari, Fiscella, Severi, Segantini, Bertolucci, Coppola, Baldini. All.: Marmugi.

ARBITRO: Borriello di Pontedera

RETE: 60' Degli Esposti

Punti in palio pesanti al "Pennati". Situazione di equilibrio generale nel primo tempo, poi nella ripresa il Cenaia cambia ritmo e allo scoccare dell'ora di gioco Degli Esposti sblocca il punteggio sugli sviluppi di palla ferma. La pressione degli arancioverdi continua e Muscas è chiamato ad un intervento miracoloso su tiro di Fornaciari da posizione ravvicinata. Inoperoso Serafini. Allo scadere Caciagli mira l'incrocio da fuori area, ma ancora Muscas salva.

Cuoiopelli - Atletico Piombino 1-0

CUOIOPELLI: Lampignano, Accardo, Boghean, Balduini, Zocco, Martinelli, Cavallini, Borselli, Falchini, Bracci, Cornacchia. A disp.: Lensi, Birindelli, Ofoma, Iannello, Passerotti, Dal Poggetto, Mallardo, Bagnoli, Rossi. All.: Marselli.

ATLETICO PIOMBINO: Petruccelli, Orarah Gongok, Brizi, Ferrau, Molia, Marini, Catalano, Turini, Carnevali, Francavilla, Mormina. A disp.: Villani, Barchi, Politi, Dublino, Barozzi, Barlettai. All.: Di Tonno.

ARBITRO: Cravotta di Città di Castello

RETE: 53' rig. Falchini

Partita dal canovaccio chiaro fin dalle prime battute: Cuoiopelli in possesso, Piombino chiuso a difesa della propria porta. Numerose le palle gol costruite dai biancorossi e non sfruttate sia per poca cattiveria sotto porta sia per bravura del portiere ospite Petruccelli. Decide l'incontro il gol in apertura di secondo tempo del bomber Falchini, su calcio di rigore.

Fratres Perignano - Ponsacco 2-0

FRATRES PERIGNANO: Iacoponi, Lucarelli, Falleni, Gamba, Parenti, Aliotta, Fiaschi, Vignali, Andolfi, Remedi L., Sciapi. A disp.: Borghini, Pruneti, Seghi, Genovali, Aquilante, Angiolini, Pini, Langella, Taraj. All.: Ticciati.

PONSACCO: Balli, Barsotti, Lemmi, Cava, Penco, Prete, Zorica, Vannozzi, Capocelli, Coralli, Di Ruocco. A disp.: Lista, Uruci, Ricci, Diawara, De Feo, Scuglia, Leone, D'Onghia. All.: Paci.

ARBITRO: Bassetti di Lucca

RETE: 16' Sciapi, 32' Andolfi

NOTE: Espulso al 13' Di Ruocco (PO)

Il match si mette subito male per il Ponsacco: al 13' Di Ruocco viene espulso per un fallo da dietro su Fiaschi, 3' più tardi Sciapi porta in vantaggio il Perignano con una rasoiata imprendibile per Balli. I padroni di casa spingono sull'acceleratore per tutto il primo tempo e fioccano le occasioni da rete. Ci provano Sciapi, Andolfi e Remedi, prima che lo stesso Andolfi trovi il gol del raddoppio al 32': palla filtrante di Lucarelli per il numero 9 locale, controllo spalle alla porta e girata di sinistro impeccabile. Prima dell'intervallo Vignali sfiora il tris. Nella ripresa i ritmi calano. Il Ponsacco non riesce mai ad impensierire Iacoponi, mentre il Perignano nel finale va ad un passo dal 3-0 con Taraj e Angiolini (quest'ultimo in gol, annullato per fuorigioco).

San Miniato Basso - Livorno (in corso)

Altre gare: Armando Picchi-Castelfiorentino 1-1; Certaldo-Colligiana 0-0.

Riposa: Fucecchio.