Eccellenza e Promozione: tutte le partite del weekend

Tutto pronto per il weekend di Eccellenza e Promozione Toscana.

In Eccellenza girone B a prendersi la scena è indubbiamente la sfida del "Masini" tra Cuoiopelli e San Miniato Basso: derby del Cuoio e scontro diretto tra le due antagoniste della capolista Livorno, impegnata a Certaldo. Partite sulla carta agevoli per Cenaia e Fratres Perignano (appaiate al quarto posto) in casa contro Colligiana e Atletico Piombino, mentre il Tuttocuoio fa visita ad un Fucecchio in splendida forma (ancora imbattuto dal rientro dalla sosta) con l'obiettivo di rimanere attaccato al treno dei playoff. Infine, trasferta delicata sul campo dell'Armando Picchi per il Ponsacco, reduce da un brutto ko interno col Fucecchio e alla ricerca di punti per tirarsi fuori dalle zone calde della classifica. Turno di riposo per il Castelfiorentino

Match d'alta classifica anche nel girone C di Promozione: a Montescudaio i padroni di casa del Colli Marittimi provano ad invertire il trend negativo delle ultime uscite contro lo Sporting Cecina. In caso di vittoria, i biancoblù sorpasserebbero proprio i labronici al terzo posto. L'Urbino Taccola va in trasferta nel fortino del Sant'Andrea (tra le mura amiche i maremmani hanno conquistato 15 dei 20 punti totali), l'Atletico Etruria sul campo di un Venturina rigenerato dal ritorno al successo di domenica scorsa contro il Gambassi, prossimo avversario del Saline. Quello tra i blucerchiati e i fiorentini rappresenta uno scontro diretto importante in chiave salvezza. Chiudono il quadro Castiglioncello-Atletico Maremma e Monterotondo-Mazzola Valdarbia. Riposa il fanalino di coda Forcoli.

ECCELLENZA GIRONE B - 19ª Giornata

Domenica 13 marzo (ore 14.30): Armando Picchi-Ponsacco; Cenaia-Colligiana; Certaldo-Livorno; Cuoiopelli-San Miniato Basso; Fratres Perignano-Atletico Piombino; Fucecchio-Tuttocuoio.

Riposa: Castelfiorentino.

Classifica: Livorno 37, San Miniato Basso 33, Cuoiopelli 32, Cenaia 25, Fratres Perignano 25, Tuttocuoio 22, Armando Picchi 21, Certaldo 20, Fucecchio 18, Ponsacco 18, Castelfiorentino 16, Colligiana 15, Atletico Piombino 9.

PROMOZIONE GIRONE C - 17ª Giornata

Domenica 13 marzo (ore 15): Castiglioncello-Atletico Maremma; Colli Marittimi-Sporting Cecina; Monterotondo-Mazzola Valdarbia; Saline-Gambassi; Sant'Andrea-Urbino Taccola; Venturina-Atletico Etruria.

Riposa: Forcoli Valdera.

Classifica: Mazzola Valdarbia 31, Urbino Taccola 29, Sporting Cecina 25, Colli Marittimi 23, Atletico Maremma 23, Atletico Etruria 22, S. Andrea 20, Saline 19, Castiglioncello 18, Gambassi 18, Venturina 14, Monterotondo 10, Forcoli Valdera 9.