Eccellenza, il San Miniato Basso sa vincere anche soffrendo. 1-0 nel derby col Fucecchio

Sesta vittoria nelle ultime 7 gare, derby aggiudicato e terzo posto in classifica consolidato: il San Miniato Basso centra tre punti di importanza capitale, vincendo 1-0 col Fucecchio nonostante una partita a tratti pure sofferta. Al "Pagni" meglio i padroni di casa, sul piano del gioco, nei primi 45', ma scarseggiano occasioni degne di nota da una parte e dall'altra: il gol che sblocca il punteggio e si rivelerà decisivo arriva infatti su palla ferma, con Petri che pennella dalla bandierina per la testa di Mancini, il quale non lascia scampo a Del Bino mandando il San Miniato Basso in vantaggio all'intervallo. Nel secondo tempo è invece il Fucecchio a mostrarsi più brillante e a premere sull'acceleratore alla ricerca del pareggio. La pressione dei bianconeri trova compimento nell'1-1 firmato da Marcon, ma il direttore di gara annulla per posizione di fuorigioco probabilmente di Rigirozzo, tra le proteste degli ospiti. Il San Miniato Basso stringe i denti e porta a casa l'intera posta in palio. Da segnalare, all'84', l'espulsione per reciproche scorrettezze di Santagata e Morelli.

San Miniato Basso - Fucecchio, il tabellino della partita

San Miniato Basso - Fucecchio 1-0

SAN MINIATO BASSO: Battini, Petri, Liberati, Lecceti, Ercoli, Cela, Di Benedetto, Nolè, Chiaramonti, Demi, Mancini. A disp.: Giannangeli, Bartoli, Castellacci, Gargini, Santagata, Taddei, Borgioli, Ciravegna, Mhilli. All.: Collacchioni.

FUCECCHIO: Del Bino, Nardi, Giometti, Cenci, Canali, La Rosa, Duccini, Marcon, Morelli, Zefi, Rigirozzo. A disp.: Rocchi, Ghimenti, Papa, Carli, Marianelli, Bruchi, Bulli, Sene, Masoni. All.: Lazzerini.

Arbitro: Ricotta di Siena, coad. da Lumetta di Piombino e Venturi di Arezzo

Rete: 40' Mancini

Note: Espulsi all'84' Santagata (S) e Morelli (F)