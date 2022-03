Eccellenza, Tuttocuoio di misura col Castelfiorentino

Niente sorprese: al "Leporaia" il Tuttocuoio bagna il ritorno in campo dopo il turno di riposo vincendo 1-0 col Castelfiorentino e rilanciandosi nella corsa per la zona playoff. Decide la contesa il calcio di rigore trasformato da Fino intorno al quarto d'ora del primo tempo, che ha inevitabilmente messo in discesa la gara per la squadra di Marmugi. Domenica prossima, 13 marzo, derby contro il Fucecchio.

Tuttocuoio - Castelfiorentino 1-0, il tabellino della partita

TUTTOCUOIO: Muscas, Severi, Bertolucci, Rosa Illan, Vittorini, Turco, Orlandi, Fino, Azzinnari, Chiti, Echarri. A disp.: Martinelli, Fiscella, Muratore, Segantini, Curatolo, Pozzesi, Baldini, Coppola, Puviani. All.: Marmugi.

CASTELFIORENTINO: Lisi, Nidiaci, Duranti, Marinari, Campatelli, Trapassi, Leporatti, Ulivelli, Tomberli, Iaquinandi, Torrente. A disp.: Boldrini, Maltinti, Giorgio, Bruni, Mancini, Castellacci, Mantelli, Marconcini. All.: Ghizzani.

Arbitro: Martini di Arezzo, coad. da Cerofolini e Liberatori di Arezzo

Rete: 14’ rig. Fino