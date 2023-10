Eccellenza, il Tuttocuoio perde contro la Ponte Buggianese 1 a 0

Continua il periodo di sfortuna per il Tuttocuoio che perde di misura contro la Ponte Buggianese 1 a 0. Dopo aver perso la settimana scorsa con lo stesso risultato contro lo Zenith Prato fallendo un rigore all’ultimo respiro, i neroverdi vengono superati dai pistoiesi grazie alla rete decisiva di Granucci che in apertura di ripresa basta a imporre uno stop alla seconda in classifica. I ragazzi allenati da Tavano però colpiscono due volte la traversa, in apertura del match e all’ultimo respiro rimanendo beffati ancora una volta mancando il pari allo scadere. Domani le altre tre rivali, Fratres Perignano, Cuoiopelli e Montspertoli, impegnate in partite sulla carta più facile avranno la possibilità di allungare sul Tuttocuoio

Pontebuggianese – Tuttocuoio 1 a 0 (0 a 0)

Ponte Buggianese: Rizzato, Palmese, Martinelli, Zocco, Belluomini, Chelini, Pievani, Giannini, Granucci, Nardi, Birindelli. A disp.: Belli, Seghi, Passaretta, Innocenti, Ceccarelli, Sabia, Gargani, Zani, Romiti. All.: Gutili.

Tuttocuoio: Carcani, Severi, Sorbo, Solari, Puleo, Viti, Remorini, Pratesi, Massaro, Centonze, Rossi. A disp.: Iacoponi, Edu Mengue, Princiotta, Fiscella, Turini, Chiti, Novi, Lebbaraa, Carrozza. All.: Tavano.

Arbitro: Margherita Fioravanti Firenze, assistenti Lencioni di Lucca e Cipriani di Firenze

Reti: 6′st Granucci.