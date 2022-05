Un trionfo che parla anche pisano: Gianluca Mancini da Montopoli festeggia la Conference

C'è un tocco di pisanità nella vittoria della Roma, che nella serata di mercoledì 25 maggio ha trionfato nella finale contro gli olandesi del Feyenoord che assegnava la prima edizione della Conference League: titolare nella formazione schierata da Josè Mourinho c'era il difensore Gianluca Mancini. Nato il 17 aprile 1996 a Pontedera, Mancini è cresciuto a Montopoli Val d'Arno dove i genitori gestiscono un'azienda ortofrutticola. Il suo percorso nel mondo del calcio è iniziato nella formazione giovanile del Valdarno, a Castelfranco. Qui è stato notato dagli osservatori della Fiorentina, nel cui settore giovanile è cresciuto e si è formato.

Con la maglia della Fiorentina Gianluca Mancini ha vinto anche uno scudetto Giovanissimi nel 2011, e fino al 2014 è rimasto nell'orbita della prima squadra senza riuscire però ad esordire. Nel 2015 il passaggio al Perugia in Serie B e la prima vera esperienza con il calcio dei grandi: le ottime prestazioni con la maglia del Grifo gli sono valse il trasferimento, nel 2017, all'Atalanta in Serie A. Anche qui sono proseguite le buone prestazioni e con la maglia nerazzurra Mancini è riuscito anche a debuttare in Europa League e con la casacca della Nazionale Under 21 e quella maggiore. Poi, nel 2019, il trasferimento alla Roma dove si è affermato come uno dei migliori interpreti della fase difensiva e punto di riferimento per lo spogliatoio e la tifoseria giallorossa.