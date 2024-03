Pontedera, la società annuncia l'addio di Navarra a fine stagione

L'US Città di Pontedera ha annunciato in un comunicato ufficiale pubblicato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 marzo, l'addio di Navarra, aprendo però ad altri tipi di collaborazione in futuro. Di seguito il comunicato:

"L’U.S. Città di Pontedera, nelle persone del Presidente Millozzi e dell’Amministratore Delegato Signorini, nel prendere atto dell’annunciato disimpegno di Navarra al termine della stagione in corso – notizia peraltro già anticipata nel corso di un Cda a dicembre -, desiderano ringraziarlo per l’impegno profuso e per le indiscusse qualità imprenditoriali e tecniche messe a disposizione in tutti questi anni dell’intero sodalizio granata.

L’auspicio, vista l’accoglienza che ha ricevuto dall’intera città, è che lo stesso Navarra e la sua azienda possano continuare – seppur in forme diverse dalle attuali – ad essere in futuro partner commerciali e strategici capaci di sostenere il progetto sportivo del Pontedera Calcio.

L’U.S. Città di Pontedera non ha alcuna necessità di rinnovare la fiducia a Canzi e all’intero staff tecnico: lo ha già fatto – in tempi non sospetti – proponendo agli stessi un rinnovo biennale dei loro contratti.

Lo ha fatto con la consapevolezza che, al pari di ogni altra azienda, solamente pianificando e programmando i propri obiettivi nel medio-lungo periodo, si possa consolidare e salvaguardare un patrimonio sportivo a tutela dell’intera città.

In questo contesto riteniamo che Zocchi, Canzi e l’intero staff tecnico possano rappresentare, per tutto quello che hanno fatto in questi anni, una garanzia solida ed efficace, capace di garantire continuità e solidità al progetto sportivo dell’U.S. Città di Pontedera.

Anche quest’anno sportivo, iniziato in un girone estremamente difficile ed al cospetto di città più blasonate e con indubbie e superiori capacità economiche rispetto alle nostre reali possibilità, ci ha visti protagonisti nel raggiungere l’obiettivo prefisso della salvezza con molte giornate di anticipo. Cosa affatto non scontata, se abbiamo l’onestà di guardare anche alle realtà sportive che in questo momento “si giocano” ancora la permanenza in categoria.

Grazie al meritevole allestimento di una rosa giovane assieme ad un mix di esperienza, abbinamento al quale la nostra realtà non può mai rinunciare, oggi – anche e soprattutto per il lavoro quotidiano svolto da staff tecnico e giocatori, sul cui impegno e motivazioni questa Società mai ha dubitato – possiamo e dobbiamo porci altri e più prestigiosi obiettivi, che vanno al di là della semplice – ma non scontata – salvezza.

Anche nel mercato invernale, le scelte societarie, persi – non per nostra volontà – alcuni giocatori “chiave”, sono andate non nella direzione di un ridimensionamento delle nostre ambizioni ma, al contrario, nella ricerca di soluzioni tecniche, anche dal punto di vista economico, che consentissero di mantenere la stessa qualità e robustezza, dimostrando con ciò di “tendere” ad obiettivi diversi dalla sola permanenza in categoria.

Oggi siamo a “giocarci” l’accesso ai playoff, per il secondo anno consecutivo.

Riteniamo, dunque, che sia proprio questo il momento di restare tutti uniti – Società e Città – facendo sentire la nostra unanime e solidale vicinanza a squadra e staff tecnico al fine di inseguire “un sogno” insperato all’inizio di questa stagione sportiva, lasciandoci “alle spalle” sterili e gratuite polemiche.

Forza Granata!!"