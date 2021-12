Promozione, prima gioia per il Forcoli. Battuto 1-0 il Gambassi al "Brunner"

Nell'ultima gara casalinga del girone di andata, oltre che del 2021, il Forcoli centra il primo successo stagionale, battendo 1-0 il Gambassi. Partita equilibrata al "Brunner", con pochissime occasioni degne di nota da ambo le parti e tanta lotta a centrocampo. Nei primi 45' da segnalare una buona occasione per i locali, intorno al quarto d'ora, con Tamberi che centra la traversa. Nella ripresa il Gambassi prova a spingere nel tentativo di fare bottino pieno, ma a colpire sono i padroni di casa, al 72': sugli sviluppi di un'azione cominciata da una rimessa laterale sul fronte sinistro d'attacco, Telleschi innesca Micheletti, il quale anticipa l'uscita del portiere e insacca. I fiorentini reagiscono e chiudono il match in pressione nella metà campo avversaria, ma il Forcoli fa buona guardia e mantiene intatto il gol di vantaggio nonostante i 6 minuti di recupero concessi dal direttore di gara. Vittoria importantissima: Monterotondo agganciato a quota 9 e di nuovo tutto in discussione per la salvezza.

Forcoli Valdera - Gambassi, il tabellino della partita

Forcoli Valdera - Gambassi 1-0

FORCOLI VALDERA: Bulleri, Pellegrini, Nigi, Favarin, Natali, Telleschi, Micheletti (85' Migliarini), Borselli, Cavallini (68' Marianelli), Tamberi (50' Mori), Martolini. A disp.: Gliatta, Giusti, Bonfigli, Benvenuti. All.: Natali.

GAMBASSI: Pagani Vieri, Bartolini (86' Orlandini), Guerri, Fossati, Tafi, Ceccatelli, Ciappi (80' Boumarouan), Ndiaye, Mazzoni (57' Novelli), Rosi, Abbate. A disp.: Posarelli, Paoli, Grassini, Ciacci, Ferrara, Bassa. All.: Ciappi.

Arbitro: Buduroi di Arezzo, coad. da Chiesi di Prato e Spinelli di Pistoia

Rete: 72' Micheletti