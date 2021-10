Promozione, girone C: le partite delle squadre pisane nella 4ª giornata

Tutto pronto per la quarta giornata del campionato di Promozione Toscana 2021/22, prevista per domenica 24 ottobre con calcio d'inizio di tutte le gare alle ore 15.30. Di seguito la presentazione delle partite delle squadre pisane e il programma completo del girone C:

ATLETICO ETRURIA - V enturina

Forte della bella vittoria in casa del Monterotondo di domenica scorsa, l'Atletico Etruria arriva in fiducia alla sfida contro il Venturina: una gara importante per gli uomini di Traversa, chiamati a confermarsi contro un avversario non semplice, che in queste giornate ha raccolto in risultati meno di quanto avrebbero meritato le sue prestazioni.

URBINO TACCOLA - S.Andrea

Il lanciatissimo Urbino Taccola ospita il Sant'Andrea in una partita che si preannuncia tutt'altro che scontata: i grossetani (reduci dal turno di riposo) sono una formazione ostica, esperta e arriveranno ad Uliveto Terme con tutto l'intento di battagliare per fare risultato. Biancorossi al gran completo con tutti gli uomini a disposizione e l'entusiasmo di questo inizio di stagione a fare da spinta ulteriore.

Gambassi - SALINE

Trasferta in casa del Gambassi per un Saline in piena crisi, reduce da cinque sconfitte nelle prime cinque gare stagionali tra campionato e Coppa. Gli uomini di Guarguaglini sono chiamati ad una grande prova di riscatto, al cospetto di un avversario difficile da affrontare data la sua solidità e la sua capacità di colpire al momento opportuno.

Sporting Cecina - COLLI MARITTIMI

Derby al "Rossetti" di Cecina: da una parte i labronici, reduci da due vittorie consecutive dopo la sconfitta all'esordio, dall'altra i Colli Marittimi, squadra che viene da due 0-0 di fila. Partita che si preannuncia molto interessante, considerando sia le ambizioni alte di entrambe le compagini sia il fatto che si affronteranno l'attuale migliore attacco del campionato (Sporting Cecina, 8 reti) e l'attuale miglior difesa (Colli Marittimi, 1 gol subìto, in coabitazione con l'Atletico Maremma): vedremo chi la spunterà.

Altre gare: Atletico Maremma - Castiglioncello; Mazzola Valdarbia - Monterotondo

Riposa: Forcoli Valdera