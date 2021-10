Promozione, girone C: le partite delle squadre pisane nella 2ª giornata

Tutto pronto per la seconda giornata del campionato di Promozione Toscana 2021/22, prevista per domenica 10 ottobre con calcio d'inizio di tutte le gare alle ore 15.30. Di seguito la presentazione delle partite delle squadre pisane e il programma completo del girone C:

ATLETICO ETRURIA - COLLI MARITTIMI

Due buone squadre, dall'andamento opposto in questo avvio di stagione: la prima qualificata al secondo turno in Coppa, ma reduce da una sconfitta 3-2 a Castiglioncello; la seconda eliminata in Coppa, ma vittoriosa all'esordio in campionato contro il Gambassi (2-1). Tra Atletico Etruria e Colli Marittimi si respira inoltre aria di derby e quindi il match del "Lami" si preannuncia tutto da vedere.

G. URBINO TACCOLA - Venturina

Entrambe vincenti alla prima di campionato: l'Urbino Taccola con una prova di autorevolezza sul campo del Monterotondo, il Venturina in casa contro il S.Andrea con una rimonta formidabile. Nelle fila degli ulivetesi in grande spolvero Igbineweka, chiamato a trascinare i suoi compagni a suon di reti, ma occhio alla verve della giovane formazione biancoceleste.

S.Andrea - SALINE

Debutto in campionato per il Saline, di scena nel grossetano dopo aver riposato alla prima giornata. La formazione di Guarguaglini viene da un inizio di stagione nel quale ha già messo in mostra l'elevato potenziale offensivo a disposizione, ma allo stesso tempo ha palesato limiti abbastanza evidenti in fase difensiva. Di contro avrà un avversario colpito nell'orgoglio dopo il 3-2 in rimonta subìto dal Venturina.

Sporting Cecina - FORCOLI VALDERA

Trasferta difficile per il Forcoli Valdera sul campo dello Sporting Cecina. Gli amaranto arrivano dal pareggio casalingo contro il Mazzola Valdarbia nella gara d'esordio, mentre i labronici. con una formazione molto rimaneggiata, da una sconfitta di misura in casa dell'Atletico Maremma . Nonostante le varie assenze nelle fila dei rossoblù, per ultima quella della stella Bigazzi, lo Sporting Cecina resta sempre una delle squadre più attrezzate alla vittoria del girone.

Altre gare: Gambassi - Monterotondo; Mazzola Valdarbia - Castiglioncello

Riposa: Atletico Maremma