Pontedera femminile, 1-1 amaro nel derby con la Lucchese

Il Pontedera femminile esce con un punto e tanti rimpianti dal derby in casa della Lucchese. Le due squadre danno vita ad una partita nel complesso equilibrata sul piano del gioco, anche se le migliori palle gol sono di marca granata. Pronti-via e subito il Pontedera si rende molto pericoloso: a seguito di un'iniziativa di Maffei e Aug, Gavagni si presenta a tu per tu con Marchetti ma sbaglia clamorosamente. Le padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Bulleri in un paio di circostanze. Al 23' arriva il vantaggio delle granatine: sugli sviluppi di un corner, la stessa Gavagni insacca. Il cronometro scorre senza avvenimenti degni di nota fino al 1' del secondo tempo, quando la Lucchese pareggia: Moni recupera palla su un malinteso tra Iannella e Sidoni e batte Bulleri con un tiro dalla lunga distanza. Il Pontedera comincia ad accusare la stanchezza e permette alle avversarie di prendere campo, seppur senza correre alcun rischio. All'82' si fa espellere Sidoni, ma la squadra di Ulivieri, nonostante l'inferiorità numerica, per poco non trova il gol vittoria con Iannella, la quale non sfrutta una grandissima occasione di fronte a Marchetti.

Lucchese - Pontedera 1-1, il tabellino della partita

LUCCHESE: Marchetti, Campagni, Lehmann, Lunghi, Pieroni, Bengasi, Moni, Tata, Todaro, Piccini, Fabbroni. A disp.: Repetti, Veneziano, Fenili, Tognarelli, Tidona, Pieri, Iannetti, Casciani, Eletto. All.: Priscilla Del Prete.

PONTEDERA: Bulleri, Rizzato, Sidoni, D'Alessandro, Aug, Mazzella, Iannella, Consoloni, Maffei, Pantani, Gavagni. A disp.: Mbaye, Bensi, Giusti, Lanzotti, Vannucci, Ceccardi, Gambardella. All.: Renzo Ulivieri.

Arbitro: Grassi di Forlì, coad. da Cinquini di Viareggio e Chiarelli di Carrara

Reti: 23' Gavagni (P), 46' Moni (L)

Note: Espulsa all'82' Sidoni (P)