Il Pontedera femminile ingrana la seconda: battuto 2-1 il FiammaMonza

Dopo il 5-2 a Caprera, il Pontedera femminile concede il bis piegando 2-1 tra le mura amiche il FiammaMonza. Avvio di gara vivace al "Nuovo Marconcini", con le due squadre che se la giocano a viso aperto, costruendo varie occasioni da una parte e dall'altra. Al 15' Iannella si divora il gol del vantaggio a tu per tu con Carrusci, poi superata la mezzora sono le ospiti a rendersi molto pericolose colpendo un palo. Un primo tempo equilibrato e lottato si chiude giustamente sul punteggio di parità. Nella ripresa sale la spinta del Pontedera, che al 66' sblocca il punteggio con Gavagni, lesta ad approfittare dell'uscita errata di Carrusci. Il vantaggio è illusorio, poiché soltanto 3' più tardi Biffi pareggia i conti su calcio di rigore concesso per tocco col braccio di D'Alessandro. Le granatine tornano ad attaccare e al 75' effettuano il sorpasso decisivo con Maffei. Nel finale D'Alessandro costringe ad un intervento miracoloso Carrusci. Altra vittoria fondamentale in uno scontro diretto per la salvezza per il Pontedera.

Pontedera CF - FiammaMonza 2-1, il tabellino della partita

PONTEDERA CF: Bulleri, Rizzato, Sidoni, D'Alessandro, Aug, Mazzella, Iannella, Consoloni, Maffei, Pantani, Gavagni. A disp.: Mbaye, Bensi, Giusti, Lanzotti, Ceccardi, Gambardella. All.: Ulivieri.

FIAMMAMONZA: Carrusci, Tiziani, Perego, Dattero, Bertoni, Demaio, Riva, Biffi, Ebali Essomba, Ferraro, Pirovano. A disp.: Chiesa, Povia, Valtorta, Cervati, Tasca, Crippa. All.: Brambilla.

Arbitro: Paccagnella, coad. da Moriconi e Tranchida

Reti: 66' Gavagni (P), 69' Biffi (F), 75' Maffei (P)