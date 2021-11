Un Pontedera femminile sottotono cade 3-1 in casa del Real Meda

Brutta sconfitta per il Pontedera femminile, che perde 3-1 sul campo del Real Meda al termine di una partita giocata sottotono dalle granatine e decisa già nei primi 45', chiusi sul punteggio di 2-0 per le padroni di casa. Eppure in avvio di gara la prima palla gol da segnalare è del Pontedera: al 5' Tramonti serve Mazzella, che si trova a tu per tu con Ripamonti, ma una giocatrice di casa recupera alla disperata; la palla arriva sui piedi di Giusti che riprova il tiro ma la difesa respinge.

Superato il pericolo iniziale il Real Meda costruisce varie occasioni e al 13' passa in vantaggio: Arosio riceve palla da destra e imbuca per Campisi, che approfitta di una dormita difensiva del Pontedera per insaccare indisturbata alle spalle di Bulleri. Al 25' il Real Meda raddoppia, ma è da segnalare ancora un errore della retroguardia granata: sugli sviluppi di un cross di Roma, Arosio, libera da marcature, batte a rete da posizione ravvicinata. Il Pontedera prova a reagire e prima dell'intervallo si fa vedere con Tramonti, Mazzella e Iannella, ma la mira non è delle migliori.

Nella ripresa il Real Meda cala il tris intorno all'ora di gioco con Campisi (doppietta personale), su assist di Montesi. La gara scivola via senza emozioni fino all'84', quando Tramonti segna il classico gol della bandiera al termine di un'azione corale condotta da Consoloni ed Aug, fissando il punteggio sul 3-1 finale. Pontedera atteso nel prossimo turno dalla sfida contro la corazzata Arezzo.

Real Meda - Pontedera CF 3-1

REAL MEDA (4-3-3): Ripamonti, Rovelli, Longo, Molteni, Arosio, Gastaldo, Sironi, Roma, Ferrario, De Zen, Campisi. A disp.: Barzaghi, Alluvi, Marelli, Mariani C., Mariani E., Morghi, Podda, Porro, Venturi. All.: D'Onofrio.

PONTEDERA CF (4-4-2): Bulleri, Sidoni, D'Alessandro, Rizzato, Pantani, Mazzella, Maffei, Consoloni, Tramonti, Iannella, Giusti. A disp.: Mbaye, Aug, Lanzotti, Catastini, Ceccardi, Vannucci. All.: Ulivieri.

Arbitro: Isoardi

Reti: 13', 61' Campisi (RM), 25' Arosio (RM), 84' Tramonti (PO)