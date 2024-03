Serie C, Pontedera sconfitto 1 a 0 da un gol di Merola a Pescara e scivola al settimo posto

Il Pontedera perde 1 a 0 sul campo del Pescara, decisivo Merola al 44'. Partita con poche occasioni nel primo tempo, nella ripresa i padroni di casa consegnano il pallone ai granata che creano una sola occasione. Prima dell'inizio della partita c'è un minuto di silenzio in memoria di Joe Barone, scomparso lunedì.

Partono meglio i padroni di casa che conquistano un corner ma la difesa ospite libera. Continua la buona partenza del Pescara prima con Aloi che viene chiuso all'ultimo e poi Merola non aggancia un cross di Milani. Rispondono i granata, Ianesi crossa per Lombardi che a sua volta serve Ambrosini che viene chiuso. Delpupo costringe la difesa al fallo, la punizione è battuta da Ambrosini ma viene respinta dalla difesa. Partita equilibrata in questo primo quarto d'ora. Al 16' prima palla gol del match, Merola salta Calvani e serve Cuppone ma Vivoli c'è. Punizione per gli ospiti dalla tre quarti, breve pausa per dissetarsi e poi Ianesi serve Perretta che crossa in mezzo ma Plizzari riesce a respingere. Accornero da venti metri si accentra e va al tiro ma il pallone finisce largo. Annullato il gol del vantaggio al Pescara, Merola si trova davanti a Vivoli che compie un miracolo, arriva per il tap-in Merola e Cuppone corregge la palla in rete ma è in offside. Al 36' prima conclusione verso la porta degli ospiti, Peli si accentra e col sinistro cerca un rasoterra piazzato, Plizzari blocca. Viene ammonito Calvani che salterà la prossima partita contro la Virtus Entella. Accornero riceve un cross sul secondo palo, cerca il rasoterra col destro ma la manda a lato. Al 44' cross dalla sinistra di Milani, Vivoli fa un'altra gran parata su Cuppone ma Merola è il primo ad arrivare sulla respinta. Ultima occasione del primo tempo per i granata, punizione dalla fascia sinistra battuta da Ianesi col destro a rientrare, il cross si trasforma in un tiro ma finisce a lato di poco. Appena l'arbitro fischia la fine del primo tempo si accende un parapiglia nell'area, subito sedato.

Nella ripresa mister Canzi sostituisce all'intervallo Calvani ammonito con Pretato e al 5' Ignacchiti entra al posto dell'infortunato Lombardi. Primi minuti della ripresa ad impronta solo granata. Gli ospiti muovono il pallone nella metà campo del Pescara alla ricerca del varco giusto per andare al tiro. Prima occasione nella ripresa al 65', Ianesi riceve al limite spalle alla porta, si gira ma calcia debolmente e a lato. I granata tentano di colpire in contropiede ma Plizzari in uscita si fa trovare pronto. Occasione per il Pontedera, Ignacchiti riceve un cross libero in area ma manda alto con il destro. Sterile possesso palla per tutta la ripresa del Pontedera che non è riuscito a sfondare mai la difesa pescarese tranne nell'occasione di Ignacchiti. Il match finisce trascinandosi stancamente fino al 95' con dei contropiedi sporadici del Pescara che mirano alla bandierina invece che alla porta.

Pescara - Pontedera 1 a 0 (1 a 0)

Pescara (4-3-3): Plizzari; Floriani, Brosco, Mesik, Milani; Dagasso (24'st De Marco), Squizzato, Aloi; Merola, Cuppone (24'st Sasanelli), Accornero (35'st Meazzi). A disp.: Gasparini, Zandri, Pierno, Moruzzi, Staver, Di Pasquale, Franchini, Masala, Capone. All.: Cascione.

Pontedera (3-4-2-1): Vivoli; Calvani (1'st Pretato), Espeche, Guidi; Perretta, Provenzano (16'st Selleri), Lombardi (5'st Ignacchiti), Ambrosini; Peli (16'st Angori), Ianesi; Delpupo (33'st Salvadori). A disp.: Lewis, Martinelli, Gagliardi. All.: Canzi.

Arbitro: Silvestri di Roma 1. Assistenti De Chirico di Molfetta e Leotta di Acireale. 4° uomo Gavini di Aprilia.

Reti: 44'pt Merola.

Note: 1' e 5' di recupero. Ammoniti Milani e Meazzi nel Pescara e Calvani e Salvadori nel Pontedera.