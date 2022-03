Serie D: Cascina sprecone, il Flaminia vince 1-0

Se nel match contro l'Arezzo erano stati due svarioni difensivi a costare cari al Cascina, nella trasferta di Civita Castellana la sconfitta dei nerazzurri è da ricondurre in particolar modo alla mancanza di concretezza sotto porta. Al "Turiddu Madami" (stadio in cui il Flaminia ha perso solo due volte in questo campionato) va in scena una prima mezzora di studio tra le due squadre, preambolo di un finale di frazione di marca ospite. Da segnalare, al 39', una ghiotta occasione non sfruttata da Cesario, il quale non riesce a trovare il tap-in vincente su cross dal fondo di Mencagli. Nella ripresa tanta lotta a centrocampo e match che sembra avviato al risultato di parità, ma al 77' Barduani sfrutta un rimpallo in area e spedisce alle spalle di Biggeri per il vantaggio del Flaminia. Il forcing finale della squadra di Bozzi, affidato soprattutto a situazioni da palla ferma, non ottiene gli esiti sperati. Cascina in campo già mercoledì 30 marzo per il turno infrasettimanale contro la capolista San Donato Tavarnelle al "Redini".

Flaminia - Cascina 1-0, il tabellino della partita

FLAMINIA: Sordini, Celentano, Carta, Santovito, Garufi, De Vito, Sirbu, Traditi, Sciamanna, Barduani, Paun. A disp.: Opara, Massaccesi, Dominici, Galli, Lazzarini, Ancillai, Ortenzi, Ingretolli, Sarritzu. All.: Nofri.

CASCINA: Biggeri, Zaccagnini, Lici, Geroni, Biagioni, Bernardini, Arapi, Malanchi, Cesario, Giani, Mencagli. A disp.: Rizzato, Rossi, Pezzati, Puleo, Naldini, Carli, Bardini, Fiumalbi, Franceschi. All.: Bozzi.

Arbitro: Traini di San Benedetto del Tronto

Rete: 77' Barduani