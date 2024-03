Serie D, uno sfortunato Mobilieri Ponsacco si ferma sullo 0 a 0 contro il Sansepolcro, perde ancora il Cenaia

Il Mobilieri Ponsacco pareggia 0 a 0 contro il Vivi Altotevere Sansepolcro che sta cercando di uscire dalla zona playout. Una partita difficile in cui la cosa più importante era non perdere per entrambe, il match parte a ritmi bassi, nella prima mezz'ora Ferri Marini e Grassi impegnano Fontanelli che si fa trovare pronto. I rossoblù poco dopo la mezz'ora hanno la prima chiara palla gol con Panattoni che manca l'appuntamento con il gol sul cross di Bologna mancando lo specchio, gli ospiti rispondono con Borgo di testa che anche lui non inquadra la porta. Nella ripresa, a metà frazione, i padroni di casa hanno un'altra grande occasione da gol con Bardini che arriva per primo su un pallone vagante dopo una respinta della difesa bianconera ma centra la traversa. I ragazzi di mister Bonura rimangono in 10 uomini al 37' per l'espulsione di Della Spoletina per un fallo da ultimo uomo ma riescono a difendersi bene concedendo una sola occasione a Panattoni che non trova la porta. Il Mobilieri Ponsacco mantiene quindi il passo del Real Forte Querceta che nell'anticipo di ieri ha pareggiato 2 a 2 contro l'Orvietana mentre i bianconeri rimangono ancora in corsa per la salvezza diretta guadagnando un punto su Sangiovannese e Aquila Montevarchi che oggi perdono entrambi.

Perde ancora il Cenaia che crolla 3 a 0 sul campo del Figline, un risultato maturato nel primo quarto di gara frutto di una partenza forte dei valdarnesi che i pisani non hanno saputo contrastare. Dopo pochi secondi infatti i gialloblù sono già avanti grazie ad una progressione di Sesti che serve Diarra, il numero 17 lascia partire un tiro potentissimo all'incrocio dei pali su cui Borghini non puo' arrivare. Gli ospiti rispondono direttamente da calcio d'angolo con Caciagli ma il portiere di casa è attento. Al quarto d'ora raddoppiano i padroni di casa grazie ad un colpo di testa di Banchelli al termine di un'azione manovrata, Borghini ci arriva ma per l'arbitro Ferruzzi il pallone era già entrato. È il 23' quando ancora Diarra firma la doppietta personale trasformando in gol il cross a rimorchio di Zhupa chiudendo di fatto la partita. Nel finale della prima frazione dopo una fase dove i padroni di casa sfiorano più volte il poker, all'ultimo minuto Caciagli dal limite su punizione costringe al miracolo Pagnini. Nella ripresa gli ospiti vanno alla ricerca del pari trovando però in diverse occasioni un super Pagnini mentre il Figline spreca più volte le occasioni per il poker.

Mobilieri Ponsacco – Vivi Altotevere Sansepolcro 0 a 0

Mobilieri Ponsacco: Fontanelli, Milani, Bologna, Grea, Bardini, Fischer, Borselli, Brondi, Innocenti, Sivieri, Panattoni. A disp.: Falsettini, Fratini, Fasciana, Italiano, Matteoli, Milli, Mogavero, Pellegrini, Nieri. All.: Bozzi.

Vivi Altotevere Sansepolcro: Patata, Mezzasoma, Fremura, Della Spoletina, Gorini, Borgo, Piermarini, Fracassini, Essoussi, Ferri Marini, Grassi. A disp.: Di Stasio, Mariucci, Gennaioli, D’Angelo, Brizzi, Pauselli, Buzzi, Pasquali, Orlandi. All.: Bonura.

Arbitro: Gallo di Bologna.

Figline – Cenaia 3 a 0 (3 a 0)

Figline: Pagnini, Dema, Simonti, Cavaciocchi, Sabatini, Ficini, Diarra, Sesti, Bruni, Torrini, Zhupa. A disp.: Conti, Malpaganti, Banchelli, Fiore, Bonavita, Zellini, Costantini, Iaiunese, Saccardi. All.: Tronconi.

Cenaia: Borghini, Rossi, Degli Esposti, Scuderi, Malara, Tognocchi, Caciagli, Macchia, Simonini, Fontana, Bracci. A disp.: Baroni, Manfredi, Campera, Rustichelli, Ferretti, Becucci, Pasquini, Bartolini, Fenzi. All.: Iacobelli.

Arbitro: Ferruzzi di Albano Laziale.

Reti: 1’pt e 23’pt Diarra, 16’pt Banchelli.