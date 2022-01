B1: ancora bloccata la stagione della FGL Castelfranco, grande attesa per il 12 febbraio

Resta in stand-by la stagione della Fgl Castelfranco. Pochi giorni fa infatti, valutate le difficoltà causate dal perdurare della situazione pandemica, la Federazione Italiana Pallavolo ha prolungato la sospensione di tutti i campionati federali (ad eccezione dei campionati di serie A maschile e femminile) dal 24 gennaio al prossimo 6 febbraio. Molti i giocatori nelle formazioni italiane positivi al virus, molte defezioni in palestra: a tal proposito, per agevolare il rientro post covid degli atleti, è entrato in vigore il nuovo protocollo "return to play" della Fmsi approvato dal Ministero della Salute, che accorcia e semplifica notevolmente i tempi di idoneità all’attività sportiva.

Le ragazze di coach Menicucci sono dunque ferme al 18 dicembre, giorno della gara dieci, disputata a Perugia contro la capolista: l’undicesima partita di campionato, Fgl Castelfranco-Lucky Wind Trevi, nonché l’ultima del girone di andata prevista per il 9 gennaio, fu rinviata a data da destinarsi così come rimangono da disputare le successive Energia 4.0-Fgl Castelfranco e Fgl Castelfranco- Europea 92 Isernia, e Connettiti.it Chieti- Fgl Castelfranco.

“Stiamo lavorando intensamente sul doppio fronte” ha spiegato coach Nicola Ficini “quello tecnico e quello fisico, sia per riabilitare gradualmente le atlete che hanno avuto il covid sia coloro che dovevano recuperare qualche infortunio. Purtroppo continuiamo a navigare a vista, per i disagi che rendono difficile organizzare bene il lavoro, non sapendo chi sarà in palestra ogni giorno: viviamo con la concreta minaccia di nuovi casi positivi che potrebbero scardinare i programmi settimanali o anche solo di nuovi casi sospetti che costringono il gruppo allo stop in attesa di accertamenti”.