B1: il derby toscano è nuovamente biancoblu, Castelfranco travolge Nottolini

Il derby toscano del girone E della B1 femminile di volley si tinge nuovamente di bianco e di blu. La FGL Castelfranco ha battuto nettamente in trasferta Nottolini, uno 0-3 che non era così scontato, anche se il periodo che stanno vivendo le lucchesi è a dir poco complicato. Le padrone di casa si sono presentate al PalaPiaggia con quattro sconfitte consecutive sul groppone e Castelfranco non ha avuto alcuna pietà di questo momento difficile. La vittoria, infatti, acuisce la crisi di Nottolini e rilancia la FGL in chiave play-off, visto che ora la squadra è al secondo posto in solitaria.

C’è da dire che la Nottolini vista ieri è soltanto una lontanissima parente di quella ammirata nel girone d’andata, comunque le biancoblu hanno mostrato di avere una marcia in più. I parziali raccontano di un punteggio sempre molto ravvicinato, anche se non c’è stata mai veramente storia. Il 25-22 in favore di Castelfranco ha aperto la strada all’1-0 e a una maggiore tranquillità nel resto della partita.

Il successivo 25-20, ancora più eloquente, ha sancito il bis e un 2-0 che ha tagliato le gambe alle padrone di casa, volenterose nel cercare di riscattarsi nell’ultima frazione di gioco, persa di misura (25-23). Fra una settimana è in programma un gustoso big match, con Castelfranco che ospiterà la capolista (quasi imprendibile) 3M Perugia. Le umbre hanno cinque lunghezze di vantaggio sulle pisane e un successo accorcerebbe in maniera interessante questo gap.

A fine partita, la top scorer Agata Zuccarelli ha così commentato la vittoria nel derby: “Era un match molto sentito, in primis perché si trattava del nostro derby e quindi di un incontro difficile da disputare. Siamo state bravissime a non mollare e a non farci prendere dall’ansia come è successo in altre partite. Il nostro valore in campo si è visto e penso sia stata una delle nostre migliori prestazioni, quindi ci godiamo il bel momento”. Il tabellino del match:

NOTTOLINI VOLLEY-FGL CASTELFRANCO 0-3 (22-25, 20-25, 23-25)

NOTTOLINI: Bresciani, Lunardi, Bianciardi, Tesanovic, Salvestrini, Catani, Varani, Sciabordi, Romani, Fatone, Coselli. All. Capponi

CASTELFRANCO: Zuccarelli, Chisari, Bertelli Andreotti, Baggi, Vallicelli, Bartalini, Bernardeschi, Focosi, Covino, Tesi (L2), Casarosa (L1). All. Menicucci