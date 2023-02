Castelfranco rimonta perfetta, Caselle al tappeto 3-1

Vince ancora la corazzata pisana che in terra piemontese, sul difficile campo di Caselle, strappa un 3-1 solido e convincente, nonostante la gara sia stata molto combattuta.

Questo l'esaustico commento di coach Ficini: "In un clima molto caldo sia dal punto di vista della temperatura ma anche dal rumoroso pubblico di casa il primo set sembrava scivolare verso la nostra direzione ma improvvisamente sul 19-14 per noi abbiamo commesso errori banali e non siamo riusciti a reagire e dopo aver subito in parziale di 11-3 abbiamo perso il set. Le ragazze hanno saputo reagire e con attenzione e determinazione e qualche errore in meno abbiamo vinto per 25-22 il secondo parziale"

"Dopo il pareggio abbiamo - prosegue coach Ficini - abbiamo acquisito ancora maggior fiducia abbiamo vinto meritatamente e in modo più semplice il terzo set per 25-16. Il quarto set sapevamo che sarebbe stato ancora un’altra battaglia perché sapevamo che l’avversario non avrebbe mollato facilmente e così è andata infatti, partita giocata con scambi lunghi e intensi da entrambe le parti e il set proseguiva punto punto fino a che dal 21-19 abbiamo fatto un ulteriore break che ci ha portato a conquistare altri tre punti molto importanti".

Poi conclude: "Voglio fare un plauso a tutte le ragazze che stanno migliorando sotto tutti i punti di vista tecnico ma soprattutto mentale perché in trasferta non è facile vincere, però questa volta voglio aggiungere un complimento ad una singola atleta, cosa che non faccio mai perché ritengo che le partite si vincano e si perdano in 12, faccio uno strappo alla regola e mi complimento con Alessandra Focosi che ha sostituito egregiamente Gaia che purtroppo oggi non era disponibile in quanto non stava bene. Adesso ci rilassiamo ma da lunedì, penseremo alla prossima battaglia con Volpiano".

IL TABELLINO

CASELLE VOLLEY - FGL-ZUMA CASTELFRANCO 1-3

I parziali: 25-22, 22-25, 16-25, 20-25

Fgl Zuma Castelfranco: Zuccarelli 11, Chisari 13, Marocchini ne, Bertelli ne, Tesi L, Muzi 16, Focosi 2, Tesanovic 14, Fava 15. Allenatore: Menicucci - Ficini