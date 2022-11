Volley A2, la Kemas ritrova il bello della vittoria: battuta Porto Viro

Torna alla vittoria, dopo quattro turni di stop, la Kemas Lamipel Santa Croce. I biancorossi battono 3-1 Porto Viro: l’importante era tornare a fare tre punti e a guardare con fiducia a un futuro che può ancora essere roseo e in linea con gli obiettivi di inizio stagione. La Delta Group, dal canto suo, ha offerto una prestazione solida e lucida, soprattutto nei primi due parziali.

Dal terzo è calata, anche per merito dei Lupi che hanno iniziato a capire le giocate, toccando e ricostruendo tantissimo, oltre a forzare con il servizio. Coach Battocchio ha anche lasciato il doppio cambio in campo per una buona fetta di terzo set: al di là dell’efficacia, un tentativo di cambiare qualcosa con il duo Zorzi-Bellei, facendo rifiatare Garnica e il polacco Kzrysiek. Non è servito, così come vana è risultata essere la rimonta della quarta frazione, “supportata” (indirettamente) da videocheck millimetrici sui punteggi caldi: ma sul 24-23 Alessandro Acquarone ha coronato una prestazione monstre andando a prendersi il quarto muro della propria gara e dando il via ad una festa rabbiosa, in campo e sugli spalti, come a dire che i Lupi ci sono ancora e che un momento di letargo può capitare a tutti ma è il momento di uscire dalla tana e andare a caccia. Di punti, di soddisfazioni, di posizioni in classifica, di play-off.

Vincenzo Mastrangelo nel post-gara: "Era quasi un mese che non vincevamo. Inizia a diventare pesante. Stiamo lavorando da matti, la gente è morta di fatica, però siamo una squadra. Questa era una partita che avremmo dovuto vincere 3-0, perdendo il primo abbiamo rischiato che seguisse il secondo e di tornare nuovamente in buca”. “Era importante tornare a vincere in casa, per l’ambiente, per i tifosi. Domenica abbiamo Cuneo, ancora qua: voglio capire che squadra ho, con che facce e con che intensità li vedrò già da martedì mattina. Sono fiducioso. La squadra l’ho costruita anche io assieme alla società e ne conosco il valore, al di là di quello che siamo riusciti a far vedere fino ad ora".

Kemas - Porto Viro: 3-1 (29-31, 25-22, 25-19, 25-23)

Santa Croce: Arguelles, Favaro, Motzo 26, Colli 15, Maiocchi 15, Acquarone4, Vigil Gonzalez 4, Compagnoni, Hanzic, Loreti, Morgese, Giovannetti, Truocchio 11. All. Mastrangelo, 2^ All. Bulleri.

Porti Viro: Erati, Zorzi 2, Russo, Vedovotto 3, Sette 5, Lamprecht, Barone 4, Maccarone 2, Garnica 1, Bellei 3, Pierotti 18, Sperandio 6, Kzrysiek 25, Iervolino. All. Battocchio 2^ All. Mattioli.