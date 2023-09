Bright Night, alla scoperta della scienza tra le piazze del centro di Pisa

Torna la scienza in piazza con la Bright Night, la Notte delle ricercatrici e dei ricercatori, un evento che si svolge in contemporanea in tutta Europa grazie a cui la ricerca scientifica diventa alla portata di tutti. Stand interattivi, giochi, iniziative in vari punti della città, tra le 'Passeggiate con la Scienza' al Centro Avanzi e al Museo di Storia Naturale di Calci e la 'Pedalata con la Scienza' in collaborazione con FIAB Pisa.

Questo e tanto altro nell'edizione 2023 che venerdì 29 settembre ha portato ricercatrici e ricercatori di Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Scuola Superiore Sant'Anna, CNR, INFN, INGV, EGO-Virgo e Scuola IMT Alti Studi Lucca a collaborare in un grande evento divulgativo capace di coinvolgere anche bambine e bambini per cui sono stati pensati numerosi giochi e momenti interattivi, perché, afferma Alessandra Nardini, assessore all'Università e alla Ricerca di Regione Toscana, "non c'è niente che non si possa comprendere, e vorrei dire in particolare alle bambine e alle ragazze di non sottostare al pregiudizio secondo cui le materie STEM non sono alla portata delle donne. Mi auguro che eventi come la Bright Night traccino un segno importante per le pari opportunità anche nel campo dello studio e della ricerca".

Una lunga giornata in cui fin dalla mattina il mondo della ricerca ha accolto tra le proprie mura 1500 studenti di Pisa, Cascina, Pontedera e zone limitrofe del territorio per poi aprirsi alla città intera tra Logge di Banchi, Largo Ciro Menotti, Piazza dei Cavalieri, Piazza Dante e Piazza Santa Caterina, con un concerto di chiusura del coro dell'Università di Pisa e un dj set di Radioeco, che ha ospitato sulle proprie frequenze i protagonisti della Bright Night fin dal pomeriggio.