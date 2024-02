E' partito come uno sciopero studentesco, annunciato per oggi 23 febbraio sotto il nome di 'Studentə per la Palestina'. Ad organizzarlo il Collettivo Universitario Autonomo Pisa e Cambiare Rotta, quest'ultima formazione politica giovanile comunista. E' finita con il confronto con la Polizia in assetto antisommossa con tanto di manganellate.

Il concentramento era previsto stamani alle ore 9.30 in Piazza Dante. Il corteo, composto da non più di 100 ragazzi stando alle immagini, ha percorso via San Frediano per arrivare in Piazza Cavalieri. L'intenzione dei manifestanti era posizionarsi davanti alla Normale, date infatti le contestazioni portate avanti contro il sistema di formazione e informazione nazionale, reo secondo gli attivisti di "una continua narrazione errata e manovrata - si legge nel lancio della mobilitazione - che promuove ed incentiva la guerra coloniale di Israele. Le nostre scuole ed università agiscono in maniera mirata su di noi insieme ai media ed alle televisioni nazionali, utilizzati per portare avanti un'ideologia politica ben chiara. Le stesse dichiarazioni della Rai che in questi giorni sono state oggetto di dibattito nazionale sono espressione di una narrazione sionista, stabile e bellicista che giustifica un genocidio che conta decine di migliaia di morti".

L'accesso alla piazza è stato però sbarrato dalla Polizia, in assetto antisommossa. Proprio davanti al liceo artistico Russoli, a metà mattina, si è verificata almeno una carica di alleggerimento. In seguito, sono stati fatti arrivare rinforzi anche dal reparto Carabinieri. A fine mattinata non ci sono notizie di feriti o arresti.