Corteo pro Palestina, cariche della Polizia sui manifestanti: "Vicini agli studenti aggrediti". Ziello (Lega): "Auspico daspo e denunce"

Momenti di grande concitazione questa mattina, 23 febbraio, in pieno centro a Pisa, a due passi dalla Scuola Normale Superiore. Una manifestazione, lanciata da Usb con l'adesione di Cambiare Rotta-Organizzazione Giovanile Comunista per esprimere vicinanza al popolo palestinese, si è trasformata in un parapiglia con la Polizia di Stato, in tenuta antisommossa, che ha respinto con alcune violente cariche i manifestanti (soprattutto giovani studenti e studentesse) che cercavano di entrare in piazza dei Cavalieri.

"Una manifestazione tranquilla senza alcuna forma di violenza è stata brutalmente aggredita dalle cariche della Polizia in via San Frediano, con alcuni studenti e studentesse con ferite alla testa per le manganellate, carica immotivata, se non per impedire al corteo di raggiungere Piazza dei Cavalieri e manifestare sotto la Scuola Normale per il cessate il fuoco contro la popolazione palestinese - intervengono con disappunto i Cobas Scuola Pisa - condanniamo con forza questa gravissima azione repressiva, che apre una fase nuova, già annunciata dal Ministro del MIM Valditara con gli annunci di provvedimenti disciplinari estremi contro chi occupa: prove tecniche di regime. Non ci sono giustificazioni per questa azione che inasprisce il clima dell’ordine pubblico nella nostra città, oltretutto andando a colpire studenti e studentesse inermi e che non rappresentano alcuna minaccia".

"Un corteo di studenti delle scuole superiori non si può in alcun modo e per nessun motivo trasformare in cariche da parte della Polizia e con giovani ragazzi bloccati a terra con le mani dietro la schiena. Quello che è successo oggi a Pisa è gravissimo e inaccettabile e va contro i principi della nostra Costituzione. Chiediamo al Sindaco Conti di condannare tutto ciò e allo stesso tempo che si faccia luce su quanto accaduto" sottolinea il segretario provinciale Pd Pisa Oreste Sabatino. Dello stesso avviso i gruppi consiliari del Partito Democratico, Sinistra Unita e La città delle persone che esprimono "tutta la preoccupazione per le violenze che condanniamo con forza e che emergono dai video nei confronti degli studenti". "Attendiamo quanto prima chiarimenti sull'accaduto - aggiungono - la nostra vicinanza va ai ragazzi e alle ragazze rimasti ferite e feriti. Diamo pieno sostengo alle istanze di pace che dovrebbero essere manifestate da tutti. Non dovrebbe mai accadere che la violenza prenda il sopravvento".

Per la segretaria provinciale di Sinistra Italiana Anna Piu ed il segretario cittadino Andrea Aretini "il messaggio è chiaro: vietato manifestare per il popolo palestinese, vietato manifestare il dissenso. Intanto esprimiamo la nostra solidarietà, la nostra vicinanza umana e politica alle manifestanti e ai manifestanti. Quanto è successo necessita di una spiegazione".

"Qual è la grave e imminente minaccia all'ordine pubblico che possa spiegare perché un piccolo corteo di studentesse e studenti venga caricato con una tale violenza? - si chiede perplessa l'assessore regionale all'Istruzione Alessandra Nardini - i vertici delle forze dell'ordine rispondano urgentemente di quanto accaduto e, ammesso che esistano, rendano note le ragioni per cui la situazione è degenerata a tal punto, individuando responsabilità e colpe. La libera manifestazione di opinioni e dissenso è una libertà fondamentale garantita dalla nostra Costituzione. La mia solidarietà alle giovanissime studentesse e ai giovanissimi studenti coinvolti. Non possiamo sottovalutare un clima di repressione di cui arrivano molteplici segnali. Le istituzioni siano unite nella ricerca della verità su quanto accaduto e nella tutela dei diritti e delle libertà fondamentali".

Esprime invece piena vicinanza alle forze dell'ordine il deputato pisano della Lega Edoardo Ziello: “Siamo vicini alle forze dell’ordine che questa mattina a Pisa hanno subito la pressione fisica dei manifestanti ‘Pro Palestina’ che hanno provato a forzare il blocco della Polizia posto a protezione di Piazza dei Cavalieri. Gli agenti con la propria abnegazione e preparazione hanno sbarrato la strada ad un corteo strapieno di gente incappucciata che inveiva contro le stesse forze dell'ordine - dice Ziello - ringrazio donne e uomini in divisa che, ancora una volta, hanno dimostrato un alto senso delle istituzioni e di saper svolgere il proprio lavoro in modo impeccabile. Una vera e propria garanzia per la sicurezza dei nostri cittadini e di tutta la nostra comunità che non si sogna di girare incappucciata, offendendo il personale in divisa. Auspico nell’irrogazione di daspo e denunce verso quei manifestanti che hanno tenuto dei comportamenti incompatibili con il normale senso civico e verso la storia della nostra città”.