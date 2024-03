Capodanno Pisano: è spettacolo per i 50 anni degli sbandieratori

Un'edizione del Capodanno Pisano da cifra tonda per l'associazione dei musici e sbandieratori di Pisa, festeggiata in grande domenica 24 marzo con un lungo corteo e spettacoli che hanno divertito e incantato il pubblico fin dalla tarda mattinata.

Bandiere, colori e costumi medievali hanno festosamente attraversato le vie del centro a metà pomeriggio in un corteo nel quale hanno sfilato gli sbandieratori e musici pisani insieme ai gruppi ospiti, giunti da diverse province toscane per augurare buon compleanno all'associazioni pisana, che proprio ieri ha compiuto 50 anni di attività: sbandieratori e musici della città di Bettolle (SI), Gruppo storico alfieri e musici della Malmarina di Calenzano (FI), sbandieratori della Contrada Querciola di Fucecchio (FI), sbandieratori e musici della Compagnia dell’Orso di Pistoia, compagnia sbandieratori e musici di Santa Croce di Suvereto (LI).

Insieme a loro hanno sfilato le rappresentanze storiche del Gioco del Ponte, Repubblica di Pisa, Palio di San Ranieri, Compagnia Balestrieri di Porta San Marco e Compagnia Balestrieri di Pisa. Il corteo, partito da piazza Vittorio Emanuele II, dopo aver attraversato Corso Italia, Ponte di Mezzo, Borgo Stretto e via Ulisse Dini si è concluso in Piazza dei Cavalieri, non prima, però, di un lungo spettacolo presentato in rima dal Giullar Cortese (Gianluca Foresi) che ha divertito il pubblico tra un'esibizione e l'altra delle varie associazioni di musici e sbandieratori.

E poi, il gran finale: le diverse bandiere hanno composto uno spettacolare mosaico in aria, salutando la città che attende trepidante il rinnovo della tradizione del Capodanno pisano con la cerimonia del raggio di Sole di oggi, lunedì 25 marzo, quando alle 12 Pisa darà il benvenuto al suo 2025.