Assemblea straordinaria lanciata dal Comitato Santa Maria "per non sparire!"

E’ convocata dal Comitato dei residenti del Quartiere di Santa Maria un’assemblea straordinaria sul tema 'Bisogna apparire, per non sparire!'. La riunione avrà luogo sabato 27 gennaio 2024 in orario 10.45-13 presso la Sala 'Ida Maria Marchesini' del Royal Victoria Hotel in Lungarno Pacinotti 12.

"Un confronto tra i residenti si è reso necessario per discutere sulla difficile situazione nella quale si trova il Quartiere, ascoltando la voce dei cittadini - scrive l'associazione - all’ordine del giorno i lavori stradali per riqualificare l’asse da piazza Cavalieri a via Santa Maria ora entrati nel vivo con lo spostamento del cantiere in via dei Mille".

Verrà distribuito ai presenti un 'Vademecum di sopravvivenza' redatto dal Comitato allo scopo di offrire un contributo per agevolare la mobilità, la sosta e l’organizzazione della vita quotidiana dei residenti riguardo ad un intervento atteso da tempo e finalmente in fase di realizzazione.

L’altro punto in discussione riguarda la vivibilità presente e futura nel Quartiere con osservazioni e proposte di intervento su mobilità, parcheggi, permessi ztl, percorsi turistici e area pedonale, da far valere nelle sedi competenti. "Si tratta quindi - conclude - di contrastare la tendenza allo spopolamento nel centro storico, dove gli abitanti sono spesso visti come fastidiosi disturbatori delle attività di sfruttamento economico e considerati solo come superstiti di una specie che molti si augurano giunga ad estinzione, per occupare tutti gli spazi. In realtà, i residenti, oltre ad una importante aggregazione sociale, sono il baluardo della tutela del patrimonio storico, artistico e culturale di Pisa, che non può diventare una città fantasma o un centro turistico permanente. Tutti gli aderenti al Comitato e i residenti simpatizzanti sono invitati a partecipare".