Unione Valdera: contributi per l'acquisto di libri e materiale didattico con il 'Pacchetto Scuola'

Da ieri, 29 agosto, è possibile presentare domanda per ottenere l'incentivo economico, legato al diritto allo studio, denominato 'Pacchetto Scuola'. Si tratta di un contributo, finanziato dalla Regione Toscana, per famiglie con redditi bassi, che possono usufruire di un aiuto per l'acquisto di libri di testo e materiale didattico e per i servizi scolastici.

La domanda va presentata esclusivamente online sul sito dell'Unione Valdera (a questo link tutte le informazioni utili) e il termine ultimo è quello del 21 settembre. Nel comune di Pontedera sono disponibili punti di assistenza per la compilazione della domanda online: Informagiovani, Sportello Stranieri e Punto Paas Il Poliedro. Informazioni telefoniche possono essere richieste all'Ufficio Scuola (0587299286) e all'Unione Valdera (0587299541).