Giornata mondiale contro il cancro infantile: convegno a Pisa

Mercoledì 14 febbraio si celebra la XXIIIª Giornata mondiale contro il cancro infantile, International Childhood Cancer Day - ICCD, data scelta dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per informare e affrontare ogni anno le problematiche dei bambini e degli adolescenti con tumore e delle loro famiglie.

In occasione di questa ricorrenza l’Auditorium dell’Opera della Primaziale G. Toniolo, in Piazza Arcivescovado a Pisa, ospiterà alle ore 17 un incontro dedicato alle attività di Agbalt - Associazione Genitori per la cura e l’assistenza ai Bambini Affetti da Leucemia o Tumore e il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara Pisa.

L’evento, organizzato in collaborazione con Pacini Editore e Fiagop Ets (Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori o leucemie) si aprirà con gli interventi della dott.ssa Gabriella Casazza e del dottor Luca Coccoli che lavorano nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Santa Chiara Pisa; a seguire Riccardo Restelli, vicepresidente Agbalt, parlerà delle attività dell’Associazione, sarà poi la volta di Patrizia Alma Pacini per illustrare i progetti editoriali svolti negli ultimi anni in collaborazione con Agbalt, ovvero i due volumi 'La nostra storia e Parole in Circolo', dei quali racconteranno alcuni degli autori, appartenenti al gruppo Teen Freedom; dei libri per i più piccoli con protagonista lo scoiattolo Zeno (La coda di Zeno; L’albero di Zeno e Gioca con Zeno) parlerà invece l’autrice Francesca Petrucci, sarà presente anche l’illustratrice dei libri Tiziana Morrone.

Agbalt dal 1986 si occupa di fornire tutto il supporto necessario per i bambini in cura presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica Santa Chiara di Pisa e per le loro famiglie.

Fiagop Ets è la Federazione Nazionale delle Associazioni di Genitori di bambini e adolescenti che hanno contratto tumori o leucemie e riunisce la maggior parte delle organizzazioni presenti su tutto il territorio italiano. Fondata nel 1995 con l’obiettivo di creare sinergie tra le Associazioni confederate e assicurare una rappresentanza istituzionale sia a livello nazionale che internazionale, presso enti pubblici e privati, allo scopo di migliorare e potenziare i servizi nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica italiana, garantire ai bambini e agli adolescenti malati di tumore o leucemia il diritto alla salute e alla buona qualità di vita e alle loro famiglie il sostegno necessario.