Gli studenti della scuola primaria 'Giano Giani' di Massa a lezione di meteorologia con Meteo Pop

Nel cuore di Massa Cap., gli studenti della scuola primaria "Giano Giani" hanno avuto un'opportunità unica di apprendimento lunedì 12 febbraio. Le classi terza, quarta e quinta hanno partecipato a una lezione di meteorologia in streaming, ospitata da un membro autorevole, Veronica Lazzerini, della Meteo Pop by Rete Meteo Amatori con sede a Cascina Pisa. L'incontro, che ha visto gli alunni collegarsi virtualmente con il noto team cascinese, ha suscitato grande interesse e coinvolgimento da parte dei giovani studenti. Con attenzione e curiosità, hanno ascoltato Veronica Lazzerini parlare dei fenomeni atmosferici e del cambiamento climatico, ponendo domande per approfondire la loro comprensione dell'argomento. La sessione interattiva è stata un successo, grazie alla disponibilità e alla competenza dimostrate da Lazzerini e dalla Meteo Pop nel coinvolgere gli studenti e renderli partecipi di questa esperienza educativa unica. Questi momenti sono fondamentali nel promuovere la conoscenza scientifica e stimolare la curiosità dei giovani, contribuendo così alla loro formazione culturale e intellettuale. L'esperienza di lunedì ha dimostrato quanto sia importante integrare l'istruzione tradizionale con le risorse digitali e le nuove tecnologie, aprendo così le porte a un apprendimento innovativo e coinvolgente. Speriamo che in futuro si possano organizzare ulteriori incontri di questo tipo, arricchendo ulteriormente il percorso educativo degli studenti.