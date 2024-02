Manutenzione straordinaria al Fascicolo Sanitario Elettronico: servizio sospeso

Per manutenzione straordinaria predisposta dalla Regione Toscana, lunedì 26 febbraio, a partire dalle ore 19 e per circa le due ore successive, non sarà possibile accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico; saranno sospesi sia i servizi che i flussi informativi legati al fascicolo sanitario elettronico.

L’Asl si scusa per il disagio e ricorda che il Fascicolo Sanitario Elettronico è una raccolta on line di dati e informazioni sanitarie che costituiscono la storia clinica e di salute del cittadino; è alimentato dai soggetti che prendono in cura la persona nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale. Un punto di accesso unico alla storia sanitaria, comodo, sicuro e sempre disponibile. Si può accedere al Fascicolo Sanitario Elettronico con la propria Carta Sanitaria Elettronica (CSE), con Carta di Identità Elettronica (CIE) o con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale.

Possono accedere al fascicolo anche le persone di fiducia delegate dalla persona e i genitori dei soggetti minorenni. Per rilasciare la delega è sufficiente andare nella sezione "deleghe" del Fascicolo Sanitario Elettronico oppure presso gli sportelli dedicati dell'Azienda sanitaria. Il Fascicolo Sanitario Elettronico è consultabile anche dalla APP Toscana Salute scaricabile dagli store Android e iOS. Con il consenso del cittadino alla consultazione (da rilasciare all'interno del Fascicolo Sanitario nell'apposito spazio "Privacy e consensi") i professionisti del Servizio Sanitario Regionale possono accedere ai dati del Fascicolo dell’interessato nei momenti di cura e nelle situazioni di emergenza.