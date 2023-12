In distribuzione nelle case il nuovo numero della rivista 'Pisa Futura'

Il Comune di Pisa informa che è in distribuzione in questi giorni il nuovo numero della rivista cartacea 'Pisa Futura', secondo numero del 2023. Trentadue pagine a colori per ampliare gli strumenti di comunicazione istituzionale verso la cittadinanza. La rivista è organizzata in approfondimenti tematici: in questo numero il principale è dedicato allo stato di avanzamento dei progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), che comprendono nuove scuole e impianti sportivi, piste ciclabili, i progetti per la rigenerazione urbana e la qualità dell’abitare e i progetti in centro storico. Altri approfondimenti sono dedicati ai cantieri aperti in città e al 'Sistema dei bonus', con le principali misure adottate per l’emergenza sociale con risorse comunali e non. Uno spazio è dedicato anche alla composizione del nuovo Consiglio comunale, dopo le elezioni del maggio scorso, e delle relative commissioni consiliari.

All’interno spazio anche alla comunicazione istituzionale delle aziende partecipate del Comune, Pisamo, Farmacie Comunali di Pisa, Port Authority d Pisa, Sepi, Fondazione Teatro Verdi di Pisa, e Acque SpA. Il Comune di Pisa pubblica dal 2021 la rivista 'Pisa Futura', due numeri all’anno, per raggiungere un numero sempre più ampio della popolazione residente, oltre all’uso quotidiano dei canali Social (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Linkedin e Whattsapp). Da settembre scorso ha attivato anche il canale Whatsapp attraverso il numero +39 338 574 6745 che ha già superato i 1.900 iscritti.