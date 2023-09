Vitesco Technologies: per i figli dei dipendenti campi solari e formazione per le future professioni

Anche per questo anno la Vitesco Technologies Italy a Pisa ha riproposto alcune attività estive finalizzate a intrattenere in modo costruttivo i figli dei Dipendenti: una settimana di campo solare in lingua inglese per i ragazzi dai 6 ai 13 anni; una giornata spesa con il Team di Industria 4.0 per i ragazzi dai 14 ai 19 anni. "Queste iniziative - spiega l'azienda - hanno una finalità sociale, di supporto alla famiglia e alla formazione delle nuove generazioni".

"Il campo solare - si legge in una nota - che ha coinvolto 60 ragazzi, ha voluto dare un servizio utile e concreto alle famiglie dei Dipendenti. I più piccoli, giocando e socializzando, hanno potuto dedicarsi per metà giornata alla lingua inglese e per l’altra alle attività educative e sportive. Vitesco Technologies Italy ha scelto l’approfondimento della lingua inglese perché questa competenza è sempre più importante e fondamentale per il futuro dei ragazzi".

Il laboratorio di Industria 4.0, che ha coinvolto 30 adolescenti, divisi in quattro edizioni durante i mesi estivi. Lo scopo era "supportare i ragazzi nelle loro scelte scolastiche e successivamente professionali. Oltre a conoscere un contesto produttivo e comprendere la complessità di una giornata lavorativa standard dei propri genitori, i partecipanti hanno potuto osservare, in un ambiente tecnologicamente all’avanguardia e stimolante, come la tecnologia supporti l’uomo e migliori la qualità e le condizioni di lavoro. I ragazzi e le ragazze sono stati avvicinati alle discipline STEM utili a garantire opportunità lavorative".

Laura Lembi, Direttore delle Risorse Umane di Vitesco Technologies Italy, commenta così l’iniziativa: "E' stato un piacere per noi tornare ad organizzare queste iniziative per i figli dei Dipendenti. E' importante contribuire alla creazione di una comunità virtuosa che possa supportare, da un lato i genitori durante le vacanze estive, offrendo un intrattenimento costruttivo in lingua inglese, competenza base per i piccoli in futuro; dall’altro dare l’opportunità ai ragazzi di osservare un ambiente di lavoro altamente tecnologico che possa stimolare riflessioni per successive scelte professionali. Tutte queste iniziative rispecchiano pienamente i valori aziendali di Partnering, Pioneering e Passionate".