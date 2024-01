Scontro tra due auto a Crespina Lorenzana: tre feriti

Incidente nella mattinata di oggi, 20 gennaio, in via Le Lame, all'incrocio con via Volpaia, nel comune di Crespina-Lorenzana. Due le auto che sono rimaste coinvolte nel sinistro, una delle quali si è ribaltata. Tre le persone rimaste lievemente ferite che sono state prese in cura dal 118. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco di Pisa che hanno messo in sicurezza le due auto.