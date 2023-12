Pericoloso incidente stradale oggi, 4 dicembre, sulla Fi-Pi-Li direzione Firenze, poco prima dell'uscita per Montopoli. Un'autocisterna di gpl ha sbandato e sbattuto sul guardrail, arrestando la sua corsa poco dopo a bordo strada. Da capire l'esatta dinamica dell'evento, tuttavia le testimonianze sui social parlano dello scoppio di una gomma. Non c'è stato alcuno sversamento della sostanza trasportata, riferiscono i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto. Tuttavia per la messa in sicurezza del mezzo pesante è stato necessaria l'interruzione del traffico sulla corsia in direzione Firenze. Alcuni chilometri di coda si sono formati in breve tempo, causando disagi per i viaggiatori.