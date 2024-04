Incidente sull'autostrada E80 a Migliarino: 5 feriti, interviene l'elisoccorso

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, 9 aprile, intorno alle ore 16.40, sull'autostrada E80 direzione Genova in prossimità dell'uscita di Migliarino. Il sinistro ha visto coinvolto un pulmino con a bordo cinque persone, rimaste tutte ferite. Il personale dei Vigili del Fuoco di Pisa ha collaborato con il personale sanitario del 118 per il recupero dei pazienti, con la seguente messa in sicurezza dei luoghi. E' stato allertato anche l'elisoccorso Pegaso. Le cause sono in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale. Il traffico è rimasto bloccato per il tempo necessario per fornire i primi soccorsi, fra cui l'atterraggio dell'elicottero.